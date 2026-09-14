Zentro-ezkerreko oposizioak garaipen estua lortu du Suedian, baina emaitza ez da ziurra oraindik
Hiru eserlekuren aldea baino ez du, 176 173ren kontra, eta ostiralerako espero da behin betiko emaitza, atzerritik iritsitako botoak zenbatuta. Ultraeskuinak indarra galdu du, eta Alderdi Kontserbadorearen atzetik geratu da.
Zentro-ezkerreko oposizioak garaipen estua lortu du Suediako igandeko hauteskunde legegileetan, eta emaitza ez da ziurra izango azken boto-paperak eta atzerriko botoak zenbatu arte. Ultraeskuinak bigarren indarraren postua galdu du eta kontserbadoreen atzetik geratu da.
Hauteskunde barrutien % 98 baino gehiago zenbatuta, oposizioak % 49,5 lortuko luke, eta Ulf Kristersson lehen ministro kontserbadorearen gobernu blokeak, berriz, % 49,1, hiru eserlekuren aldearekin (176 eta 173, hurrenez hurren).
Atzerriko botoak ez du historikoki eragin handirik izan hauteskundeetako emaitzan, salbuespen bakarrarekin, 1979an, Olof Palme sozialdemokratak zuzendutako ezkerrak hauteskundeak galdu baitzituen atzerriko boto-txartelengatik, hauteskunde gauean soilik 8.500 botoko aldearekin irabazi ostean.
Alderdi Sozialdemokratak, azken 100 urteetako indar bozkatuenak, irabaziko ditu hauteskundeak, % 28,1eko babesarekin, zuena baino bi puntu gutxiagorekin, eta 1928tik izandako zifrarik txarrenekin. Horren aurrean, oposizioko gainerako hiru alderdien gorakada nabarmena izan da: Ezkerreko Alderdi sozialista hauteskundeetako laugarren indarra izan da, % 8,2ko babesarekin; eta Zentroko Alderdiak eta Ingurugiroaren Alderdiak gora egin dute.
Alderdi Kontserbadoreak puntu bat baino gutxiago egingo luke gora, % 19,9ra arte, baina Gobernuko blokean boto gehien jasoko lituzkeen indarra izango litzateke, Suediako Demokratak ultraeskuindarraren (SD) aurretik.
Zuhurtzia buruzagi politikoen artean
Alderdi nagusietako buruzagiak zuhur agertu dira eta zenbaketa amaitu arte itxaroteko deia egin dute.
"Nire mezua argia da, sozialdemokratak beti egongo gara prest emaitzaren erantzukizuna onartzeko. Badirudi oso estua izango dela, baina orain buruan goaz, eta horrela jarraituz gero, Suediak gobernu berria izango du ", esan du Magdalena Andersson alderdiko buruak.
Anderssonek kanpainan berretsi du prest dagoela alderdi guztiekin elkarlanean aritzeko, SDrekin izan ezik, eta zalantzak agertu ditu Ezkerreko Alderdia gobernu koalizio batean sar dezaketen; bai, ordea, kanpoko babes gisa.
Ezkerreko Alderdiak hauteskunde gauean berretsi duenez, gobernuan sartzea eskatzen dute Andersson babesteko. Zentristek, berriz, ez dute indar horrekin koaliziorik osatu nahi, eta blokeak hausteko eta kristau demokratekin negoziatzeko deia egin dute.
"Jarrera ireki eraikitzailea"
Kristerssonek, bere aldetik, esan du emaitzak negoziazio "zailak" ekar ditzakeela, eta "jarrera ireki eraikitzailea" izateaz hitz egin du.
"Gehiengo parlamentario ez sozialista honetan, Suediako hautesleek bozkatu duten politika ekonomikoa bultzatzeko babesa duen gobernu formularen bat aurkitzeko aukera dagoen aztertuko dut", gaineratu du.
Bere hitzak Zentroko Alderdiari egindako keinu bat dira. Eskuineko blokea utzi zuten zentristen SDrekin itunak egiteari uko eginda.
"Argi dago atzera egin dugula duela lau urteen aldean, baina, hala ere, irabazi egin dugula pentsatzen dut; izan ere, gure herrialdean askoz ere jende gehiagok uste du ez dela arazo bat Suediako Demokratetakoa dela esatea", esan du Jimmie Ækesson buruzagi ultraeskuindarrak.
Gainerako indar politikoek hamarkada batez isolatu zuten SD, eta horrek zentro-ezkerreko gutxiengoan zeuden bi gobernu ahalbidetu zituen. Baina Kristerssonek duela bost urte hautsi zuen "osasun-hesia" alderdi hori bere gobernuaren kanpoko laguntzaile gisa onartzeko, eta duela hilabete batzuk lehen aldiz eskuineko balizko Exekutibo batean sartzeko konpromisoa hartu zuen.
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