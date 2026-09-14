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La oposición de centroizquierda toma ventaja mínima en Suecia con un resultado incierto

La ventaja es de solo tres escaños, 176 frente a 173, respecto al bloque gubernamental, y se espera el resultado definitivo para el viernes. La ultraderecha ha perdido fuerza, y ha quedado por detrás del Partido Conservador.
STOCKHOLM (Sweden), 14/09/2026.- Social Democrats party leader Magdalena Andersson speaks during the Social Democrats' election night watch party at the Stockholm Waterfront Conference Center in Stockholm , Sweden, 13 September 2026. (Elecciones, Suecia, Estocolmo) EFE/EPA/JONAS EKSTROMER SWEDEN OUT
Magdalena Andersson celebra la victoria electoral. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Zentro-ezkerreko oposizioak gutxieneko abantaila hartu du Suedian, eta emaitza ez da ziurra izan

Agencias | EITB

Última actualización

La oposición de centroizquierda atisba un triunfo apretado en las elecciones legislativas suecas del domingo, con un margen mínimo y un resultado incierto a falta de contar las últimas papeletas y el voto exterior, en unos comicios en los que la ultraderecha perdió su condición de segunda fuerza parlamentaria.

Escrutado más del 98 % de los distritos electorales, la oposición obtendría el 49,5 % frente al 49,1 % del bloque gubernamental del primer ministro conservador, Ulf Kristersson, con una ventaja de sólo tres escaños (176 frente a 173).

El voto exterior no ha tenido históricamente mucha influencia en el resultado electoral final, con alguna excepción, como en 1979, cuando la izquierda liderada por el socialdemócrata Olof Palme perdió los comicios por las papeletas del extranjero, después de que sólo 8.500 votos separasen a ambos bloques la noche electoral.

El Partido Socialdemócrata, la fuerza más votada en los últimos 100 años, ganaría los comicios con el 28,1 %, dos puntos menos, pero con las peores cifras desde 1928, aunque se vería beneficiado por la subida de sus tres aliados: el socialista Partido de Izquierda, cuarta fuerza electoral con el 8,2 %; el Partido de Centro y el Partido del Medio Ambiente.

El Partido Conservador subiría menos de un punto hasta el 19,9 %, pero recuperaría el puesto de fuerza más votada en el bloque gubernamental por delante del ultraderechista Demócratas de Suecia (SD), que retrocedería por primera vez en unas elecciones generales y perdería casi tres puntos hasta el 17,6 %.

Prudencia entre los líderes políticos

Los líderes de los principales partidos se han mostrado cautos y han llamado a esperar a que finalice el recuento, incluido el voto exterior.

"Mi mensaje es claro, los socialdemócratas siempre estaremos listos para asumir la responsabilidad del resultado. Parece que será muy ajustado, pero ahora vamos en cabeza y si se mantiene así, Suecia tendrá un nuevo gobierno", ha dicho la líder de ese partido, Magdalena Andersson.

Andersson ha reiterado en campaña que está dispuesta a colaborar con todos los partidos menos con el SD, y ha mostrado sus dudas sobre que el Partido de Izquierda pueda ser incluidos en una coalición de gobierno, sí en cambio como apoyo externo.

El Partido de Izquierda ha reiterado en la noche electoral que sólo apoyará a Andersson si es parte del Gobierno, mientras los centristas aseguran que no formarán parte de ninguna coalición con esa fuerza y han instado a romper los bloques y negociar con los cristiano demócratas.

“Apertura constructiva"

Kristersson, por su parte, ha afirmado que el resultado puede llevar a unas negociaciones "complicadas" y ha hablado de "apertura constructiva".

"Por eso, aunque se mantenga el resultado de esta noche, voy a explorar si hay posibilidad de, en esta mayoría parlamentaria no socialista, encontrar alguna fórmula de gobierno que tenga los apoyos para impulsar la política económica por la que los electores suecos han votado", ha añadido.

Sus palabras son un guiño al Partido de Centro, que abandonó el bloque de derecha por su negativa a pactar con el SD.

"Es evidente que hemos retrocedido algunos puntos porcentuales respecto a hace cuatro años, pero siento aun así que hemos ganado en estas elecciones, porque hay mucha más gente en nuestro país que ya no piensa que sea problemático decir que son demócratas de Suecia", ha dicho el líder ultraderechista, Jimmie Åkesson.

El resto de fuerzas políticas aisló durante una década al SD, lo que permitió dos gobiernos en minoría del centroizquierda, pero Kristersson rompió el "cordón sanitario" a ese partido hace un lustro, lo aceptó en 2022 como apoyo externo a su gobierno y se había comprometido hace unos meses a incluirlo por primera vez en un hipotético Ejecutivo de derecha.

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