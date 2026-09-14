La oposición de centroizquierda toma ventaja mínima en Suecia con un resultado incierto

La oposición de centroizquierda atisba un triunfo apretado en las elecciones legislativas suecas del domingo, con un margen mínimo y un resultado incierto a falta de contar las últimas papeletas y el voto exterior, en unos comicios en los que la ultraderecha perdió su condición de segunda fuerza parlamentaria.

Escrutado más del 98 % de los distritos electorales, la oposición obtendría el 49,5 % frente al 49,1 % del bloque gubernamental del primer ministro conservador, Ulf Kristersson, con una ventaja de sólo tres escaños (176 frente a 173).

El voto exterior no ha tenido históricamente mucha influencia en el resultado electoral final, con alguna excepción, como en 1979, cuando la izquierda liderada por el socialdemócrata Olof Palme perdió los comicios por las papeletas del extranjero, después de que sólo 8.500 votos separasen a ambos bloques la noche electoral.

El Partido Socialdemócrata, la fuerza más votada en los últimos 100 años, ganaría los comicios con el 28,1 %, dos puntos menos, pero con las peores cifras desde 1928, aunque se vería beneficiado por la subida de sus tres aliados: el socialista Partido de Izquierda, cuarta fuerza electoral con el 8,2 %; el Partido de Centro y el Partido del Medio Ambiente.

El Partido Conservador subiría menos de un punto hasta el 19,9 %, pero recuperaría el puesto de fuerza más votada en el bloque gubernamental por delante del ultraderechista Demócratas de Suecia (SD), que retrocedería por primera vez en unas elecciones generales y perdería casi tres puntos hasta el 17,6 %.



