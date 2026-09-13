Suecia vota en unas elecciones con ligero favoritismo de la oposición de centroizquierda
La distancia entre la oposición de centroizquierda y el bloque gubernamental de derecha no se prevé muy acusada. En caso de que finalmente ganará la derecha, la ultraderecha podría entrar en el gobierno.
Suecia vota este domingo desde las 08:00 horas (06:00 GMT) en unas elecciones generales en las que la oposición de centroizquierda llega con ligero favoritismo según los sondeos, aunque el bloque gubernamental de derecha ha recortado la distancia de forma notable en los últimos días.
Las encuestas colocan al centroizquierda por delante con entre 0,5 y 5,6 puntos, cuando hace apenas dos semanas la diferencia era de alrededor de diez, lo que ha hecho aumentar las especulaciones sobre un posible drama electoral como en los comicios de 2018 y 2022, en los que hubo que esperar al recuento del voto exterior.
Más de 3,6 millones de suecos de los 8 millones llamados a las urnas han votado ya por anticipado, un 30 % más que en 2022 y una cifra récord, según la Autoridad Electoral.
Temas como la seguridad y el orden, la inmigración, las medidas contra la crisis inflacionaria, la sanidad y la educación han dominado una campaña en la que han abundado los ataques personales.
Por otra parte, el triunfo del bloque gubernamental supondría la entrada en el gobierno del ultraderechista Demócratas de Suecia (SD), apoyo externo en esta legislatura de la coalición de conservadores, liberales y democristianos, que han prometido incluirlo en un hipotético nuevo gabinete.
En el último debate televisivo de anoche, la líder opositora, la socialdemócrata Magdalena Andersson, reprochó esa promesa al primer ministro, Ulf Kristersson.
"Si soy primera ministra, nunca dejaré que me dirijan fuerzas extremistas, eso es algo que Ulf Kristersson no puede prometer", dijo Andersson. La lider de la oposición reiteró que está dispuesta a colaborar con todas las fuerzas salvo el SD y que no tiene "líneas rojas".
"Eso es una especia de delirio de grandeza, creer que se puede formar gobierno sin mayorías, sin poder aprobar tus propias propuestas y tus presupuestos; es una receta para el caos total", le reprochó Kristersson.
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