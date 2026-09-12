Los BRICS piden máxima contención en Oriente Medio y rechazan las sanciones unilaterales
Los líderes de los BRICS han adoptado este sábado por unanimidad la Declaración de Nueva Delhi, a través de la cual han pedido máxima contención ante la escalada en Oriente Medio y se han se comprometido a trabajar juntos para "preservar el flujo del comercio y la energía" y rechazar las sanciones unilaterales contrarias al derecho internacional.
India acoge este sábado la cumbre de sobre gobernanza global y el multilateralismo de los países que conforman los BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia).
Tras una jornada de discrepancias, finalmente, han consensuado un texto, la Declaración de Nueva Delhi del BRICS 2026, en el contexto de últimos ataques realizados en Oriente Medio. El documento recoge su "profunda preocupación" y piden "ejercer la máxima contención, así como evitar acciones que puedan agravar aún más la situación". Asimismo reclaman también proteger a los civiles y las infraestructuras civiles y respetar la soberanía y la integridad territorial de los Estados.
En una extensa declaración de 140 puntos, el bloque subraya la necesidad de trabajar de forma conjunta para "mantener el flujo constante del comercio global, las cadenas de suministro y la energía", sin mencionar directamente el estrecho de Ormuz, vía clave del suministro mundial afectada por la actual escalada regional.
Asimsimo, el bloque exige la eliminación de las medidas que calificó como "ilegales". "Condenamos la imposición de medidas coercitivas unilaterales que sean contrarias al derecho internacional, y reiteramos que tales medidas, entre otras formas bajo la de sanciones económicas unilaterales y sanciones secundarias, tienen profundas implicaciones negativas para los derechos humanos", recoge la declaración.
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