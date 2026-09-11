HUELGA DE MÉDICOS
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El personal médico arrancará la huelga indefinida el 28 de octubre

El Comité de Huelga, del que es parte el Sindicato Médico de Euskadi, ha anunciado una huelga indefinida para luchar contra del Estatuto Marco. Esta convocatoria se une a otras cinco jornadas de huelga anunciadas por los sindicatos de Osakidetza de octubre a diciembre.

Concentración de médicos ante el hospital de Basurto en Bilbao. EUROPA PRESS 19/6/2026
Euskaraz irakurri: Medikuek urriaren 28an hasiko dute greba mugagabea

EITB

Última actualización

El Comité de Huelga que agrupa a los sindicatos médicos, entre ellos el Sindicato Médico de Euskadi (SME), ha puesto fecha a la huelga indefinida que anunciaron a principios de septiembre. Comenzará el próximo 28 de octubre

El comité se reunió ayer, jueves, para seguir definiendo los pasos a seguir en las movilizaciones en contra del Estatuto Marco que aprobó el Consejo de Ministros. Continúan exigiendo al Ministerio de Sanidad que abra una "negociación real" que permita avanzar hacia uno propio para la profesión.

Como ha sucedido hasta ahora, el SME secunda esta convocatoria a pesar de que en julio el sindicato y Osakidetza firmaron un preacuerdo que debería aplicarse con el arranque de curso. El SME no se ha desmarcado de lo que decide la mayoría a nivel estatal desde el principio del conflicto. 

En un comunicado, la Unión Médica y Facultativa (Umyf) ha hecho un llamamiento al conjunto de médicos y facultativo "para mantener la unidad de acción y respaldar esta convocatoria" ante un momento que consideran "decisivo para el futuro de la profesión".

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha abierto esta semana la puerta a la creación del estatuto médico, pero "sobre la base común" del estatuto marco.

Cinco jornadas de huelga en Osakidetza

Esta convocatoria se une a otras cinco jornadas de huelga anunciadas por los sindicatos de Osakidetza de octubre a diciembre, para exigir mejoras laborales para todos los colectivos de Osakidetza y "una verdadera negociación con contenidos reales".

Los días de paro serán el 30 de octubre y el 14 de diciembre para todo el personal de Osakidetza, 9 de diciembre para la plantilla de Álava, 10 de diciembre para la de Bizkaia y 11 de diciembre para la de Gipuzkoa.

Personal médico Gobierno de España Osakidetza Sociedad

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