El personal médico arrancará la huelga indefinida el 28 de octubre

El Comité de Huelga que agrupa a los sindicatos médicos, entre ellos el Sindicato Médico de Euskadi (SME), ha puesto fecha a la huelga indefinida que anunciaron a principios de septiembre. Comenzará el próximo 28 de octubre.

El comité se reunió ayer, jueves, para seguir definiendo los pasos a seguir en las movilizaciones en contra del Estatuto Marco que aprobó el Consejo de Ministros. Continúan exigiendo al Ministerio de Sanidad que abra una "negociación real" que permita avanzar hacia uno propio para la profesión.

Como ha sucedido hasta ahora, el SME secunda esta convocatoria a pesar de que en julio el sindicato y Osakidetza firmaron un preacuerdo que debería aplicarse con el arranque de curso. El SME no se ha desmarcado de lo que decide la mayoría a nivel estatal desde el principio del conflicto.