Osakidetza
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Sindicatos de Osakidetza convocan cinco jornadas de huelga entre octubre y diciembre

La movilización reclamará mejoras laborales para todos los colectivos de Osakidetza. Los días de paro serán el 30 de octubre y el 14 de diciembre para todo el personal de Osakidetza, 9 de diciembre para la plantilla de Álava, 10 de diciembre para la de Bizkaia y 11 de diciembre para la de Gipuzkoa. 

VITORIA, 11/12/2025.- Decenas de médicos se han concentrado este jueves ante el HUA de Txagorritxu en la segunda jornada de la huelga de médicos convocada a nivel estatal y que ha sido secundada en Euskadi por un 19,02 % de los facultativos en el turno de mañana, según los datos facilitados por Osakidetza. EFE/L.rico
Imagen de archivo de una protesta del personal sanitario de Osakidetza. Foto: Orain
Euskaraz irakurri: Osakidetzako sindikatuek bost greba egun deitu dituzte urritik abendura bitartean

EITB

Última actualización

Los sindicatos SATSE, ELA, LAB, CCOO y UGT han anunciado el calendario de movilizaciones para este otoño que comprende cinco jornadas de huelga desde octubre a diciembre, para exigir mejoras laborales para todos los colectivos de Osakidetza y "una verdadera negociación con contenidos reales".

Los días de paro serán el 30 de octubre y el 14 de diciembre para todo el personal de Osakidetza, 9 de diciembre para la plantilla de Álava, 10 de diciembre para la de Bizkaia y 11 de diciembre para la de Gipuzkoa.

Las centrales han reclamado la negociación inmediata del convenio -pendiente de actualización desde hace más de 18 años-, con una mejora salarial que recupere el poder adquisitivo y una reducción de la jornada hacia las 35 horas semanales, y han denunciado que no hay ninguna propuesta sobre la Mesa Sectorial.

El acuerdo firmado a finales de julio con el Sindicato Médico de Euskadi (SME), según han apuntado en un comunicado las entidades, demuestra que mejorar las condiciones es “una cuestión de mera voluntad política”.

Osakidetza Huelgas Sindicatos Economía

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X