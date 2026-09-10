Sindicatos de Osakidetza convocan cinco jornadas de huelga entre octubre y diciembre

Los sindicatos SATSE, ELA, LAB, CCOO y UGT han anunciado el calendario de movilizaciones para este otoño que comprende cinco jornadas de huelga desde octubre a diciembre, para exigir mejoras laborales para todos los colectivos de Osakidetza y "una verdadera negociación con contenidos reales".

Los días de paro serán el 30 de octubre y el 14 de diciembre para todo el personal de Osakidetza, 9 de diciembre para la plantilla de Álava, 10 de diciembre para la de Bizkaia y 11 de diciembre para la de Gipuzkoa.

Las centrales han reclamado la negociación inmediata del convenio -pendiente de actualización desde hace más de 18 años-, con una mejora salarial que recupere el poder adquisitivo y una reducción de la jornada hacia las 35 horas semanales, y han denunciado que no hay ninguna propuesta sobre la Mesa Sectorial.



El acuerdo firmado a finales de julio con el Sindicato Médico de Euskadi (SME), según han apuntado en un comunicado las entidades, demuestra que mejorar las condiciones es “una cuestión de mera voluntad política”.