Día Mundial para la Prevención del Suicidio
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La mortalidad por suicidio se ensaña con los hombres de la tercera edad en Hegoalde

Los datos del estudio EITB Data dibujan un fenómeno con pocas variaciones interanuales y con un claro patrón de género y edad: mientras la mortalidad por suicidio se ensaña con los hombres de la tercera edad (36 muertes por cada 100 000 habitantes), los pensamientos suicidas están más presentes entre las mujeres más jóvenes.
Eskuak manos pixabay
Euskaraz irakurri: 65 urtetik gorako gizonek dituzte suizidio-ratio altuenak Hego Euskal Herrian

EITB

Última actualización

En su expresión más grave y dolorosa, el deterioro de la salud mental se puede traducir en una conducta suicida y en mortalidad. Con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, los datos del estudio EITB Data dibujan un fenómeno con un claro patrón de género y edad: mientras la mortalidad por suicidio se ensaña con los hombres de la tercera edad, los pensamientos suicidas están más presentes entre las mujeres más jóvenes. 

La incidencia en Hegoalde no presenta grandes diferencias respecto al resto del Estado. Actualmente, la tasa de suicidios en Euskadi y Navarra se mueve en valores próximos a la media estatal, en torno a 7 y 9 muertes por cada 100 000 habitantes. Además, los registros muestran una tendencia estable, con variaciones interanuales pequeñas.

La brecha de género y edad en las muertes

Al analizar las cifras por sexo y edad, el suicidio consumado revela un patrón concreto. La mortalidad masculina multiplica a la femenina en todas las franjas de edad, pero el mayor factor de riesgo se concentra en la tercera edad.

Como muestra la comparativa, la tasa más elevada de todo el espectro demográfico corresponde a los hombres mayores de 65 años, que con 36 muertes por cada 100 000 habitantes se sitúan muy por encima de cualquier otro grupo. 

En el caso de las mujeres, el pico de incidencia es significativamente menor y se adelanta en el tiempo, concentrándose en la franja que va de los 30 a los 64 años.

La juventud y los pensamientos suicidas

Mientras que las muertes por suicidio se concentran en los hombres mayores, la ideación suicida tiene el perfil diametralmente opuesto. Los pensamientos relacionados con quitarse la vida son más frecuentes cuanto más joven es la persona, afectando de manera desproporcionada a las mujeres.

Los datos advierten de que un 11 % de la juventud entre 15 y 24 años declara haber pensado alguna vez en suicidarse. Esta cifra se dispara hasta el 15 % cuando miramos específicamente a las mujeres jóvenes de esa misma franja de edad.

El contexto europeo

Ampliando el foco al marco continental, los datos muestran una clara división norte-sur. Los países del centro y norte de Europa presentan tasas de mortalidad por enfermedades relacionadas con la salud mental (un grupo que incluye también patologías neurológicas como las demencias y el alzhéimer) notablemente superiores a las registradas en los países del sur, incluyendo nuestro territorio.

telefonos de ayuda a la prevencion del suicidio
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