La incidencia en Hegoalde no presenta grandes diferencias respecto al resto del Estado. Actualmente, la tasa de suicidios en Euskadi y Navarra se mueve en valores próximos a la media estatal, en torno a 7 y 9 muertes por cada 100 000 habitantes. Además, los registros muestran una tendencia estable, con variaciones interanuales pequeñas.

La brecha de género y edad en las muertes

Al analizar las cifras por sexo y edad, el suicidio consumado revela un patrón concreto. La mortalidad masculina multiplica a la femenina en todas las franjas de edad, pero el mayor factor de riesgo se concentra en la tercera edad.

Como muestra la comparativa, la tasa más elevada de todo el espectro demográfico corresponde a los hombres mayores de 65 años, que con 36 muertes por cada 100 000 habitantes se sitúan muy por encima de cualquier otro grupo.