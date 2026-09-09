Varios accidentes están complicando las primeras horas de este miércoles en las carreteras de Bizkaia, según la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.

En Txorierri, dos vehículos han colisionado, sentido Erletxes, y se están produciendo más de dos kilómetros de retenciones. Hay, además, un carril cortado.

Por otra parte, otro carril permanece cortado en la Bi-30 en Sondika, sentido Galdakao, por un accidente, según ha informado la Dirección de Tráfico del Departamento de Seguridad. A consecuencia del siniestro, se están produciendo retenciones en la zona.

Además, otro accidente entre tres vehículos está generando retenciones en la BI-631 en la bajada de Santo Domingo, dirección Zamudio (Bizkaia). Hay varios heridos leves, que no han necesitado asistencia sanitaria. Las grúas están trabajando para retirar los vehículos accidentados.