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¿Qué hay detrás de los resultados del informe PISA?

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NELIDA ZAITEGI LUCAS GORTAZAR
18:00 - 20:00

Última actualización

Lucas Gortazar, experto en materia educativa, y Nélida Zaitegi, maestra y pedagoga, explican las claves de los resultados del informe PISA. Coinciden en que detrás de este fenómeno están la tecnología, los teléfonos y la IA. 

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