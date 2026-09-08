Arranca la ronda de reuniones del lehendakari Pradales con partidos políticos y agentes socioeconómicos

La ronda de reuniones del lehendakari, Imanol Pradales, con los partidos políticos y los agentes socioeconómicos arrancará este martes con los encuentros con el portavoz de Sumar en el Parlamento Vasco, Jon Hernández, y con el presidente del PP en Euskadi, Javier de Andrés.



Al día siguiente, el miércoles 9 de septiembre, las reuniones serán con los portavoces parlamentarios del PSE-EE (Eneko Andueza), EH Bildu (Pello Otxandiano) y PNV (Joseba Díez Antxustegi). Vox, con una representante en la Cámara vasca, es el único partido al que Pradales no ha convocado para estas citas.



Los encuentros continuarán con los responsables de los sindicatos UGT y CCOO (viernes 11), de LAB y ELA (lunes 14) y finalmente con la presidenta de la patronal vasca Confebask, Tamara Yagüe (martes 15).



El propio lehendakari anunció esta ronda de reuniones el pasado 28 de agosto tras la primera reunión del Consejo de Gobierno después del parón veraniego. Pradales avanzó entonces su intención de abordar en estas citas la situación económica y la actualización del autogobierno y afrontar la segunda mitad de la legislatura desde el "diálogo".



El objetivo de estos encuentros es "compartir un diagnóstico sobre la situación actual, reforzar el clima de diálogo y favorecer la búsqueda de acuerdos en Euskadi ante un escenario marcado por la incertidumbre internacional y ante el nuevo ciclo electoral que se abrirá en 2027".

LOS EJES DE LAS REUNIONES



Los encuentros se articularán en torno a tres ámbitos de trabajo. El primero será la situación económica y las perspectivas de futuro para el crecimiento y el empleo. Se analizará la evolución de las previsiones económicas y de la inflación, las medidas adoptadas ante la situación en Ormuz, el impacto del cambio climático y el apoyo al primer sector. En este terreno, el lehendakari compartirá con los partidos y agentes sociales las directrices generales de cara al proyecto de Presupuestos de Euskadi para 2027.

El segundo ámbito será el fortalecimiento y ampliación del autogobierno. Pradales trasladará a los grupos parlamentarios la voluntad de su Gobierno Vasco de alcanzar acuerdos que vayan más allá de la mayoría del Parlamento Vasco.



Asimismo, el lehendakari informará sobre el estado de las negociaciones con el Gobierno central sobre las transferencias pendientes para completar el Estatuto de Gernika, con especial atención a las materias sociolaborales, los Puertos de Interés General y el Régimen Electoral Municipal.



El tercer ámbito incluirá áreas como industria, economía, euskera y vivienda. En este último tema Pradales se detendrá en el Fondo Social de Vivienda, con el que el Ejecutivo busca sumar inversión pública y privada para acelerar la construcción de vivienda de protección pública.