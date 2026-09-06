Este lunes, 7 de septiembre, se pone en marcha la nueva temporada de informativos de ETB. Calidad, veracidad, rigor y cercanía continuarán siendo ejes de una oferta informativa referente y líder indiscutible de audiencia. Y es que, 2.584.000 personas conectaron con los informativos de ETB a lo largo de la temporada 2025/2026, en la que lograron un 25,6 % de media. En concreto, "Teleberri" ha cerrado temporada con un 21,8 % de cuota de pantalla y siendo líder en Euskadi en todas sus ediciones. "Gaur Egun", por su parte, alcanza una media de 9,8 % entre euskaldunes. Más de 1,3 millones de telespectadores ha seguido el informativo en euskera estos últimos doce meses.

Especialmente significativos han sido los datos de este pasado mes de agosto, en el que "Gaur Egun" ha obtenido la cuota mensual más alta desde agosto de 2007: un 5 % de share, que se eleva hasta el 12,4 % entre euskaldunes. Son los mejores datos en casi dos décadas. "Teleberri" también termina el verano con un espectacular 23 % en agosto, la cuota mensual más alta desde enero de 2021. De hecho, la edición del mediodía ha superado el 30 % en varias ocasiones, y cierra mes con un 26,5 %. A esto se suman los datos del informativo matinal "Egun On": 272.000 personas han conectado con el programa esta pasada temporada.

En este nuevo curso que arranca los servicios informativos de ETB mantienen ese compromiso con la ciudadanía vasca, con la información de calidad, bien explicada, aportando las claves y los porqués e intentando aportar soluciones. Será un curso muy marcado políticamente por la triple convocatoria electoral: elecciones generales; elecciones municipales y forales en la CAV; y elecciones municipales y al Parlamento de Navarra. Así, los informativos pondrán el foco en la actualidad política, sin perder su ADN: el rigor, la seriedad y la cercanía. Y es que, con la mirada puesta en lo que pasa en el mundo, los informativos de Euskal Telebista seguirán estando allí donde ocurra la noticia, muy centrados en nuestro entorno y lo que sucede a nuestro alrededor. Para ello, un año más, no se quedarán sólo en plató, y continuarán saliendo a la calle con especiales desde exteriores: sin ir más lejos, este mismo mes de septiembre en Donostia, con motivo del Festival de San Sebastián. Y todo ello sin perder de vista el periodismo de datos y el análisis en profundidad de la mano de reportajes especiales.

Para acercarnos la actualidad más cercana y todo lo que sucede en el mundo, ETB cuenta con todos los medios necesarios, un amplio equipo de profesionales en su redacción y toda una red de corresponsales. Y, cómo no, sus informativos de referencia: "Egun On", "Gaur Egun" y "Teleberri".

Nerea Reparaz presentará "Gaur Egun" (14:00 horas) a mediodía, y Xabier Usabiaga la segunda edición (20:00 horas). Lierni Agirrezabala, por su parte, continuará los fines de semana en ETB1. En "Teleberri" (ETB2), África Baeta (14:00) y Dani Álvarez (21:00) seguirán al frente del informativo de lunes a viernes, y Saioa Martija los fines de semana.

Asier Otegui e Irati Errandonea conducirán el informativo matinal "Egun On", de ETB1, a partir del lunes 14 de septiembre. Como es habitual, la nueva temporada pondrá el foco en las noticias de última hora y todo lo que nos depara la jornada; pero también traerá algunas novedades, entre ellas una nueva sección sobre economía, salud, deporte y cultura.