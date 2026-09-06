Pedrosa: "El euskera necesita una estrategia específica; cada centro debe adaptarla a su realidad"
A punto de comenzar el curso escolar, ETB ha hablado con la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, para analizar los retos del departamento para el nuevo curso. Las prioridades siguen siendo mejorar los resultados y acabar con la segregación. También hay novedades en torno al euskera, con los nuevos proyectos lingüísticos de centro. Planes que buscarán garantizar que todo el alumnado aprenda, viva y hable en euskera, con independencia de su origen.
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