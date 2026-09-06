Cortada la variante de Bermeo por un incendio en el barrio San Miguel

La variante de Bermeo BI-631 permanece cortada en ambos sentidos por un incendio que se ha declarado en el barrio San Miguel del municipio, según ha confirmado el Departamento de Seguridad.

El incendio, cuyas causas se desconocen, se ha declarado sobre las 13:45 horas y los bomberos están trabajando desde entonces en su extinción, lo que ha obligado a cortar la BI-631.

El incendio, según testigos presenciales, se ha producido en una zona de monte con árboles pero cerca de viviendas de ese barrio de San Miguel de Bermeo.