ASESINATO EN AZPEITIA
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Permanece en dependencias policiales el detenido por el homicidio de un taxista en Azpeitia

La Ertzaintza llevaba desde el pasado martes buscando al presunto asesino, que se ha entregado este sábado en la comisaría de Ondarroa. El hombre portaba un arma, aunque aún no se sabe si es la utilizada en el asesinato.

(Foto de ARCHIVO) La ertzaintza registra varios domicilios en las calles Paulo VI Auzunea y Arretxe del barrio de Landeta en relación con el tiroteo de ayer, a 2 de septiembre de 2026, en Azpeitia, Guipuzcoa, País Vasco (España). Un hombre ha perdido la vida este martes en la localidad guipuzcoana de Azpeitia debido a un disparo con arma de fuego, según ha informado la Ertzaintza. La Policía Vasca ha confirmado que ha abierto una investigación para esclarecer la muerte de un hombre en Azpeitia por un disparo con arma de fuego pasadas las nueve de la noche, y está buscando al autor de los hechos. Arnaitz Rubio / Europa Press 02/9/2026
Ertzaintza en Azpeitia. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Epailearen aurretik igarotzeko zain jarraitzen du Azpeitiko ustezko hiltzaileak

EITB

Última actualización

El presunto autor del homicidio ocurrido el pasado martes en Azpeitia se encuentra a la espera de pasar ante el juez tras ser detenido este sábado en Ondarroa por la Ertzaintza. Se trata de un hombre de 43 años que se ha entregado en la comisaría de la localidad vizcaína.

En el suceso, otro hombre falleció tras recibir varios disparos de un arma de fuego. Según ha podido saber Orain, el detenido portaba un arma en el momento de su entrega, aunque se desconoce si es la utilizada en el homicidio.

Sobre las 20:15 horas del pasado martes, 1 de septiembre, en la avenida Artzubia de Azpeitia, un hombre disparó en varias ocasiones con un arma corta de fuego a otro y huyó del lugar en un vehículo. A consecuencia de la gravedad de las heridas, la víctima de 31 años, falleció en el lugar.

Inmediatamente, se realizó un dispositivo para tratar de detener al autor. Sobre las 23:25 horas, se localizó el vehículo utilizado por el sospechoso en otra zona del casco urbano de Azpeitia.

Tras varios días en los que se han realizado entradas y registros en diferentes puntos de Azpeitia y otras localidades cercanas, el presunto autor, un hombre de 43 años, se entregó el sábado a las 5:30 horas de la madrugada en la ertzain-etxea de Ondarroa.

Posteriormente, fue detenido como presunto autor de un delito de homicidio con arma de fuego.

El detenido, al que le constan 3 detenciones previas por delitos contra la salud pública, se encuentra en dependencias policiales para realizar las oportunas diligencias antes de ser puesto a disposición judicial.

Piden prudencia

“El Ayuntamiento quiere pedir prudencia, sobre todo desde el respeto a los familiares del fallecido y a todas las personas implicadas”, ha dicho la alcaldesa, Nagore Alkorta, tras recibir la noticia de la detención.

“Esperamos que, a partir de ahora, la tranquilidad y la normalidad vuelvan poco a poco a nuestro pueblo”, ha añadido. 

Azpeitia Ondarroa Ertzaintza Sociedad

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