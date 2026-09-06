Permanece en dependencias policiales el detenido por el homicidio de un taxista en Azpeitia

El presunto autor del homicidio ocurrido el pasado martes en Azpeitia se encuentra a la espera de pasar ante el juez tras ser detenido este sábado en Ondarroa por la Ertzaintza. Se trata de un hombre de 43 años que se ha entregado en la comisaría de la localidad vizcaína.

En el suceso, otro hombre falleció tras recibir varios disparos de un arma de fuego. Según ha podido saber Orain, el detenido portaba un arma en el momento de su entrega, aunque se desconoce si es la utilizada en el homicidio.

Sobre las 20:15 horas del pasado martes, 1 de septiembre, en la avenida Artzubia de Azpeitia, un hombre disparó en varias ocasiones con un arma corta de fuego a otro y huyó del lugar en un vehículo. A consecuencia de la gravedad de las heridas, la víctima de 31 años, falleció en el lugar.

Inmediatamente, se realizó un dispositivo para tratar de detener al autor. Sobre las 23:25 horas, se localizó el vehículo utilizado por el sospechoso en otra zona del casco urbano de Azpeitia.

Tras varios días en los que se han realizado entradas y registros en diferentes puntos de Azpeitia y otras localidades cercanas, el presunto autor, un hombre de 43 años, se entregó el sábado a las 5:30 horas de la madrugada en la ertzain-etxea de Ondarroa.

Posteriormente, fue detenido como presunto autor de un delito de homicidio con arma de fuego.

El detenido, al que le constan 3 detenciones previas por delitos contra la salud pública, se encuentra en dependencias policiales para realizar las oportunas diligencias antes de ser puesto a disposición judicial.