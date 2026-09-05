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Cerca de 4000 personas celebran en San Sebastián el Sagardo Eguna

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Sagardo Eguna en San Sebastián REMITIDA / HANDOUT por SAGARDOA ROUTE Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 05/9/2026
18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

Han tenido la oportunidad de degustar sidras de 32 sidrerías de Gipuzkoa, en una jornada amenizada por la música de trikitilaris y bertsolaris. Uno de los momentos más emotivos ha sido el homenaje a Jabier Ansorena y Marian Matas.

Donostia-San Sebastián Gipuzkoa Ocio Comunidad Autonóma Vasca Sociedad

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