Fallece el hombre tiroteado en Barakaldo

El hombre de 48 años tiroteado este jueves en la localidad vizcaína de Barakaldo ha fallecido, según ha confimado EITB.

El suceso ha ocurrido sobre las 20:30 horas de la tarde del jueves en las inmediaciones del campo de fútbol de Lasesarre, cuando un hombre ha disparado desde su vehículo varias veces con una escopeta.

En un primer momento, la víctima ha sido atendida por los servicios sanitarios de Osakidetza en el lugar y posteriormente ha sido trasladada al Hospital de Cruces con varias heridas en el abdomen, donde ha fallecido.

Según el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, el autor de los disparos ha huido en un Volkswagen Touareg negro y ha sido detenido más tarde en Amurrio.

El arrestado, también de 48 años de edad, ha sido trasladado a dependencias de la Ertzaintza, acusado de un delito de intento de homicidio. La Ertzaintza continúa con la investigación para determinar el móvil del suceso que podría tener un carácter sentimental.