La Evaluación Diagnóstica 2026 refleja una evolución positiva del sistema educativo en Euskadi
El Departamento de Educación del Gobierno Vasco presenta este jueves los resultados de la Evaluación Diagnóstica 2026, cuyo objetivo es conocer el grado de desarrollo de las competencias del alumnado al finalizar Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, así como orientar las políticas de mejora del sistema educativo.
La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, la viceconsejera de Políticas Educativas, Lucía Torrealday, y la directora del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria (ISEI-IVEI), Junkal Gutiérrez, han explicado que el estudio refleja una mejora general de las competencias del alumnado vasco y avances en equidad, aunque también identifica ámbitos que requieren seguir reforzándose.
La evaluación, que se realiza cada dos años, se ha llevado a cabo entre abril y mayo con una muestra de 10 642 estudiantes de 252 centros públicos y concertados: 5162 de 6º de Primaria y 5480 de 4º de ESO. La muestra ha sido seleccionada por Eustat para garantizar su representatividad por territorio, red educativa y modelo lingüístico.
Datos destacables por nivel
En 6º de Primaria, mejora la competencia en comunicación lingüística en euskera, que aumenta 3 puntos respecto a 2024, y la competencia matemática, que sube 2,5 puntos. La competencia científica se mantiene estable, mientras que la competencia lingüística en castellano desciende 2,3 puntos.
En 4º de ESO, la evolución es especialmente positiva: la competencia lingüística en castellano mejora 7 puntos y la científica cerca de 3 puntos, mientras que la competencia en euskera se mantiene estable.
Las matemáticas no pueden compararse con ediciones anteriores porque este año se ha estrenado un nuevo modelo de evaluación, con pruebas diferenciadas de Matemáticas Académicas y Matemáticas Aplicadas.
El informe destaca también una mejora de la equidad. Los centros con un nivel socioeconómico y cultural más bajo registran algunos de los avances más importantes. En competencia científica de 4º de ESO, los centros con Índice Socioeconómico y Cultural (ISEC) bajo mejoran 10,2 puntos y los de ISEC medio-bajo, 10,7 puntos, reduciendo así la distancia con los centros de contextos más favorables.
Asimismo, evolucionan positivamente los resultados del alumnado de origen extranjero, especialmente el de segunda generación. En competencia científica de 4º de ESO mejora 10,58 puntos, mientras que en competencia lingüística en castellano de 6º de Primaria aumenta 10,61 puntos respecto a la evaluación anterior.
Pese a la evolución favorable, el estudio señala que persiste alumnado en los niveles iniciales de rendimiento y que continúan existiendo diferencias vinculadas al contexto socioeconómico y a la trayectoria educativa. Estos ámbitos seguirán siendo objeto de seguimiento y de medidas de refuerzo.
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