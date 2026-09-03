Detenido en Beasain un conductor tras saltarse un control policial embistiendo a ertzainas

Agentes de la Ertzaintza han detenido durante la madrugada de este jueves en la localidad guipuzcoana de Beasain a un hombre de 35 años tras saltarse un control policial tratando de embestir contra las patrullas y creando "situaciones de grave peligro para la circulación durante la huida". En las pruebas de alcoholemia y detección de drogas ha arrojado un resultado positivo en ambas.



Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, pasadas las tres de la madrugada de este jueves patrullas de la Ertzain-etxea de Oria que tenían establecido un control preventivo a la altura de Beasain han procedido a dar el alto a un turismo, observando que su ocupante, haciendo caso omiso a las indicaciones que se le hacían, comenzaba a acelerar la marcha, llegando a embestir contra los ertzainas que se han visto obligados a retirarse para no ser arrollados.



Las dotaciones policiales han salido en su persecución, durante la cual ha generado situaciones de grave riesgo para la circulación al conducir de forma temeraria llegando a causar daños en un coche patrulla.



Finalmente ha podido ser interceptado y el conductor, que en todo momento ha mostrado una actitud agresiva, ha arrojado un resultado positivo en las correspondientes pruebas de alcoholemia y de detección de drogas.



En el interior del vehículo ha sido localizada un envoltorio con alrededor de cinco gramos de una sustancia en polvo blanca, presumiblemente sulfato de anfetamina o 'speed', que ha sido incautada. Ante esta situación, se ha procedido a la detención del conductor, de 35 años, y acto seguido ha sido trasladado a dependencias policiales para llevar a cabo los pertinentes trámites, previos a su puesta a disposición judicial.