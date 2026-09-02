'Aprende y vive el euskera cómodamente'. Bajo ese lema, AEK ha puesto en marcha la campaña de matriculación para el curso 2026-27 en sus euskaltegis, con el objetivo de que el euskera gane presencia en las calles y las plazas. La Coordinadora de Euskaldunización y Alfabetización aspira a llenar los cerca de 100 euskaltegis con los que cuenta. "Tenemos que llenar las aulas, para que quienes no sepan euskera puedan aprenderlo y quienes ya lo sepan puedan practicarlo".

La campaña ha sido presentada esta mañana en la casa de cultura Ernest Lluch de San Sebastián, con una alfombra como elemento central de la puesta en escena y como símbolo de bienvenida a todas las personas que quieran aprender euskera. Así lo ha explicado Aize Otaño, miembro del Consejo Nacional de AEK: "Hemos sustituido la butaca por una alfombra que representa una invitación para quienes puedan tener algo de miedo ante las supuestas dificultades de aprender euskara. Al mismo tiempo, es una metáfora de cómo puede trasladarse el confort del aula a la calle".

En ese sentido, Otaño ha recordado el reto marcado en el acto celebrado por Euskaltzaleon Kontseilua el pasado mes de enero en Pamplona: "El reto de cara a ese renacimiento es conseguir 300 000 nuevos vascoparlantes para el año 2036; es decir, ganar 30 000 hablantes competentes al año en una década. El objetivo es que logremos 120 000 euskaldunes competentes en tan solo 10 años", ha incidido.

Subvenciones

En Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, una de las principales novedades del nuevo curso será la subvención Euskara Bonua que otorgará el Gobierno Vasco. Mediante un único pago inicial de 120 euros, el alumnado que se matricule en los niveles A1, A2 y B1 podrá estudiar euskera durante un periodo de hasta cuatro años. En tal sentido, Otaño ha abogado por la "gratuidad y accesibilidad de los estudios de euskera".

En esa línea, AEK ha destacado que en Navarra también se están dando pasos hacia la gratuidad. Además de los alumnos del nivel A1, los de A2 también podrán recuperar el 100 % de lo abonado en la inscripción.

Y en Iparralde, son cada vez más las empresas que ofrecen a sus plantillas la oportunidad de apreder euskera en los centros de AEK.

Desde hoy, está abierto el plazo de inscripción en los euskaltegis de AEK.