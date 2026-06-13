Euskaltzaleon Martxa
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Arranca en Pamplona la manifestación de Kontseilua, dividida en 3 columnas y con el derecho a vivir en euskera como eje central

La movilización combina reivindicación, cultura y celebración. La iniciativa busca visibilizar el apoyo social al euskera y reclamar nuevos avances en materia de derechos lingüísticos.

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Euskaraz irakurri: Abiatu dira Kontseiluak deitutako manifestazioaren hiru zutabeak, "Euskaraz bizitzeko behar den dena" aldarri
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EITB

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Kontseilua ha llenado hoy, sábado, las calles de Pamplona de euskaltzales, con motivo de la gran movilización que se celebra en defensa del euskera, en una jornada que combina actividades culturales, actos reivindicativos y un recorrido festivo por la capital navarra.

A las 17:00 horas, las tres columnas de la marcha han partido desde el Parque de Runa, Antoniutti y Askatasun Enparantza

Cada una de ellas ha estado precedida por la lectura de un pregón y el lanzamiento de un chupinazo a cargo de tres colectivos, cuya labor ha querido reconocer Kontseilua: el movimiento Azterketa Euskaraz, los creadores de contenidos en euskera y el grupo Batuz Aldatzen.

La manifestación,  que pretende combinar “reivindicación y orgullo”, en un ambiente festivo, finalizará en la Plaza del Castillo, donde se celebrará el acto central de la jornada.

Uno de los momentos destacados de la mañana ha tenido lugar a las 13:30 horas en la calle Carmen, donde ha sido recibida la Gazte Euskaltzaleon Martxa, cuyos participantes han completado un recorrido a pie de dos días entre Urepel y Pamplona.

Tras el acto central en la Plaza del Castillo, la jornada concluirá con una gran kalejira que recorrerá las calles del Casco Viejo, poniendo el broche final a una movilización que busca visibilizar el apoyo social al euskera y reclamar nuevos avances en materia de derechos lingüísticos.

Pamplona Navarra Kontseilua Sociedad

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