Violencia contra las mujeres
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Detenido un hombre en Anglet acusado de abusar sexualmente de su hija de 10 años

El detenido habría agredido sexualmente a su hija en su domicilio, cuando la niña pasaba las vacaciones con él. El hombre ha ingresado en prisión preventiva por orden del juez.
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EITB

Última actualización

Un hombre ha sido detenido en Anglet, en Iparralde, acusado de abusar sexualmente de su hija. 

El detenido habría agredido sexualmente a su hija de 10 años en su domicilio, cuando la niña pasaba las vacaciones con él durante el periodo de custodia compartida que le correspondía.

El hombre ha ingresado en prisión preventiva por orden del juez.

Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía y/o llama a alguno de los siguientes números de teléfono gratuitos: 900 840 111 (teléfono de Euskadi), 016 (teléfono del Estado español) o 3919 (teléfono de Iparralde, operativo las 24 horas excepto los domingos y festivos de 09:00 a 18:00); no dejan rastro en la factura pero sí en el teléfono; Por lo tanto, asegúrate de borrarlo.

Abusos sexuales Niños Iparralde Sociedad

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