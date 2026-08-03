Detenido un hombre en Anglet acusado de abusar sexualmente de su hija de 10 años

Un hombre ha sido detenido en Anglet, en Iparralde, acusado de abusar sexualmente de su hija.

El detenido habría agredido sexualmente a su hija de 10 años en su domicilio, cuando la niña pasaba las vacaciones con él durante el periodo de custodia compartida que le correspondía.

El hombre ha ingresado en prisión preventiva por orden del juez.