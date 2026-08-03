La Audiencia Nacional investiga si la entrada masiva de migrantes en Ceuta fue una acción organizada

La Audiencia Nacional ha iniciado una investigación para esclarecer si la entrada masiva de personas migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio fue una acción organizada. La jueza María Tardón ha abierto diligencias previas y ha requerido a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (UCRIF) de la Policía Nacional un informe sobre lo ocurrido.

El objetivo de ese informe es determinar si existen indicios de que la llegada de decenas de miles de personas desde Marruecos respondió a una actuación concertada o dirigida por alguna organización o grupo criminal. La magistrada también solicita que se aporten todos los elementos de identificación disponibles sobre quienes hubieran podido participar en esos hechos.

La investigación se inicia a raíz de una denuncia presentada por Iustitia Europa, en la que se solicita investigar posibles delitos contra la Seguridad del Estado, contra la Nación, favorecimiento de la inmigración ilegal y tráfico de personas, organización criminal y omisión del deber de perseguir delitos.

En el auto, la jueza considera que los hechos denunciados presentan indicios que podrían apuntar a la existencia de una infracción penal, aunque aclara que todavía debe resolver si la Audiencia Nacional es competente para asumir la investigación. La resolución también ordena dar traslado de la apertura de diligencias a la Fiscalía.

En su denuncia, Iustitia Europa sostiene que la movilización de miles de personas desde Marruecos no puede considerarse un fenómeno migratorio espontáneo, sino una actuación coordinada por la concentración de personas que cruzaron la frontera en un corto espacio de tiempo. También apunta a una posible relajación de los controles fronterizos en el lado marroquí, una circunstancia que deberá ser analizada en el marco de las diligencias abiertas.

La crisis migratoria se produjo los días 30 y 31 de julio, cuando miles de personas accedieron a Ceuta por la zona del espigón del Tarajal. Este lunes, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha elevado a 88 el número de personas fallecidas localizadas en las inmediaciones de esa frontera como consecuencia de la entrada masiva registrada durante esos días.