Qué es la red 764, la organización digital que envió amenazas de tiroteos a 10 colegios de Gipuzkoa
La red 764 es una organización extremista transnacional surgida en Estados Unidos que opera principalmente a través de internet. Según el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, su objetivo es captar e influir sobre menores y jóvenes vulnerables mediante técnicas de manipulación psicológica, chantaje y sometimiento.
En Euskadi, esta red ha irrumpido en la actualidad informativa tras la detención en Gipuzkoa de un menor de 17 años, al que se le acusa de ser su cabecilla en el Estado.
Según ha podido saber EITB, esta organización envió amenazas de tiroteos y asesinatos masivos a 10 colegios de Gipuzkoa, lo que obligó a la Ertzaintza a desplegar operaciones de vigilancia especiales en estos centros, al menos durante una semana.
Red 764: origen y delitos atribuidos
El nombre de la organización procede de los tres primeros dígitos del código postal de Stephenville (Texas), localidad relacionada con su fundador. Con el paso del tiempo, lo que comenzó como una comunidad marginal en la red evolucionó hasta convertirse en un grupo con presencia internacional.
Sus integrantes utilizan redes sociales, plataformas de mensajería y espacios digitales frecuentados por adolescentes, como comunidades de videojuegos, para establecer contacto con posibles víctimas.
Las investigaciones policiales desarrolladas en varios países han relacionado a esta organización con diferentes prácticas delictivas, entre ellas:
Sextorsión y distribución de material de explotación sexual infantil.
Acoso organizado y campañas de hostigamiento contra personas e instituciones.
Inducción a autolesiones mediante presión psicológica.
Difusión de contenidos de violencia extrema.
Maltrato animal y amenazas con fines intimidatorios.
En el caso investigado en Euskadi, al menor detenido se le atribuye presuntamente el envío de numerosas amenazas entre enero y abril de 2026 contra centros educativos, ayuntamientos, bibliotecas, asociaciones sociales, organismos públicos y particulares.
En esos mensajes anunciaba supuestos tiroteos, ataques armados y otras acciones violentas que finalmente no llegaron a producirse, aunque provocaron alarma social y obligaron a activar dispositivos especiales de seguridad.
Amenazas, suplantaciones y acoso en internet
Según la investigación, el joven hacía referencia en sus mensajes a su supuesta pertenencia a la red 764 y, en algunos casos, aseguraba que retransmitiría en directo los ataques que pretendía cometer.
Las pesquisas también detectaron el uso de técnicas conocidas como swatting (falsos avisos que provocan intervenciones policiales), doxing (difusión de datos personales sin consentimiento) y suplantaciones de identidad.
Estas prácticas buscan señalar a terceras personas, generar situaciones de riesgo y dificultar las investigaciones policiales. Al menos dos personas, una en Euskadi y otra en Cataluña, habrían sido víctimas de campañas de hostigamiento relacionadas con estos hechos.
Una estructura basada en la manipulación psicológica
Los investigadores sostienen que los miembros de 764 acceden a espacios digitales donde se encuentran menores en situaciones de vulnerabilidad. La captación suele comenzar con aparentes relaciones de amistad o pertenencia a una comunidad, para después evolucionar hacia dinámicas de control, aislamiento y chantaje.
Entre las prácticas investigadas figuran la promoción de autolesiones y la realización de actos humillantes que posteriormente serían difundidos dentro de la comunidad como mecanismo de presión sobre las víctimas.
¿Cómo detectar una posible captación?
El Departamento de Seguridad recomienda que familias, centros educativos y menores mantengan una actitud preventiva ante contactos sospechosos en internet.
Señales de alerta sobre una posible captación de la red 764
Peticiones de fotografías privadas.
Conversaciones que buscan mantenerse en secreto.
Presiones para participar en retos degradantes.
Propuestas relacionadas con autolesiones.
Intentos de aislar a la víctima de su entorno cercano.
Las autoridades recuerdan que la detección temprana y la comunicación con familiares, centros educativos o fuerzas de seguridad son claves para evitar que menores sean captados por este tipo de comunidades.
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