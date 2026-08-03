La red 764 es una organización extremista transnacional surgida en Estados Unidos que opera principalmente a través de internet. Según el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, su objetivo es captar e influir sobre menores y jóvenes vulnerables mediante técnicas de manipulación psicológica, chantaje y sometimiento.

En Euskadi, esta red ha irrumpido en la actualidad informativa tras la detención en Gipuzkoa de un menor de 17 años, al que se le acusa de ser su cabecilla en el Estado.

Según ha podido saber EITB, esta organización envió amenazas de tiroteos y asesinatos masivos a 10 colegios de Gipuzkoa, lo que obligó a la Ertzaintza a desplegar operaciones de vigilancia especiales en estos centros, al menos durante una semana.