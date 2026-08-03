Trump confía en un acuerdo "inminente" sobre el estrecho de Ormuz y la desnuclearización de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este lunes que las conversaciones con Irán se reanudarán esta misma tarde, después de asegurar que decidió cancelar un ataque de gran envergadura contra la República Islámica para dar una oportunidad a la vía diplomática.

Durante unas declaraciones realizadas a bordo del Air Force One, en su viaje a El Cairo, Trump ha afirmado que Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar le pidieron suspender la ofensiva porque consideran que existe una oportunidad real para alcanzar un acuerdo con Teherán.

"Lo que vamos a hacer es hablar con ellos en forma de una negociación. Comienza este lunes por la tarde", ha señalado el mandatario estadounidense.

Trump también ha asegurado que Irán solicitó detener el ataque, que ha llegado a describir como "el más grande desde la Segunda Guerra Mundial". Según el presidente estadounidense, el objetivo es cerrar un acuerdo sobre la reapertura del estrecho de Ormuz y avanzar posteriormente hacia la desnuclearización del programa iraní.

"El acuerdo es inminente sobre el estrecho de Ormuz y luego habrá un acuerdo sobre la desnuclearización de Irán", ha afirmado.