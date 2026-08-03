Trump confía en un acuerdo "inminente" sobre el estrecho de Ormuz y la desnuclearización de Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este lunes que las conversaciones con Irán se reanudarán esta misma tarde, después de asegurar que decidió cancelar un ataque de gran envergadura contra la República Islámica para dar una oportunidad a la vía diplomática.
Durante unas declaraciones realizadas a bordo del Air Force One, en su viaje a El Cairo, Trump ha afirmado que Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar le pidieron suspender la ofensiva porque consideran que existe una oportunidad real para alcanzar un acuerdo con Teherán.
"Lo que vamos a hacer es hablar con ellos en forma de una negociación. Comienza este lunes por la tarde", ha señalado el mandatario estadounidense.
Trump también ha asegurado que Irán solicitó detener el ataque, que ha llegado a describir como "el más grande desde la Segunda Guerra Mundial". Según el presidente estadounidense, el objetivo es cerrar un acuerdo sobre la reapertura del estrecho de Ormuz y avanzar posteriormente hacia la desnuclearización del programa iraní.
"El acuerdo es inminente sobre el estrecho de Ormuz y luego habrá un acuerdo sobre la desnuclearización de Irán", ha afirmado.
Irán niega la participación de Estados Unidos
Las declaraciones de Trump contrastan con la versión ofrecida por Teherán. El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araqchi, ha anunciado que las conversaciones con Omán para definir el futuro estatus del estrecho de Ormuz han entrado en su "fase final", pero ha insistido en que Estados Unidos "no tiene absolutamente nada que ver" con esas negociaciones.
La reapertura del estrecho de Ormuz es uno de los principales asuntos sobre la mesa, ya que por esta vía marítima transitaba antes del conflicto alrededor del 20 % del comercio mundial de petróleo.
Un conflicto todavía abierto
Washington y Teherán firmaron el pasado 17 de junio un marco de entendimiento para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero entre Estados Unidos, Israel e Irán. Ese acuerdo contemplaba la reapertura del estrecho de Ormuz y un periodo de dos meses para negociar un pacto definitivo sobre el programa nuclear iraní.
Sin embargo, desde entonces se han sucedido nuevos ataques entre las partes. Trump dio por roto ese marco de entendimiento, mientras que Irán volvió a anunciar el bloqueo del estrecho. En las últimas semanas también se ha intensificado la violencia en Oriente Medio, con ataques iraníes contra intereses estadounidenses en Jordania e Irak y la participación de Arabia Saudí en operaciones conjuntas con Estados Unidos contra milicias iraníes en territorio iraquí.
Pese a ese escenario, Trump ha reiterado que prefiere un acuerdo diplomático a una nueva escalada militar y ha defendido que la negociación puede evitar un conflicto de mayor alcance.
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