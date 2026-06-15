Trump anuncia un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, que ha ejercido como mediador entre Washington y Teherán, ha confirmado la existencia del acuerdo y ha anunciado que la firma oficial tendrá lugar el próximo 19 de junio en Suiza.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este domingo que ha alcanzado un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin al conflicto que enfrenta a ambos países desde hace más de tres meses.
A través de una publicación en Truth Social, Trump ha asegurado que el pacto contempla la reapertura sin peajes del estratégico paso marítimo y el levantamiento inmediato del bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes. El mandatario ha celebrado el acuerdo y ha afirmado que permitirá restablecer el flujo normal del comercio y del petróleo en la región.
La respuesta de Pakistán
Por su parte, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, que ha ejercido como mediador entre Washington y Teherán, ha confirmado la existencia del acuerdo y ha anunciado que la firma oficial tendrá lugar el próximo 19 de junio en Suiza. Según ha explicado, ambas partes han declarado el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes.
El acuerdo busca poner fin a una guerra que ha provocado una grave crisis regional y ha afectado al comercio energético mundial debido al cierre del estrecho de Ormuz, una ruta por la que transita alrededor del 20 % del petróleo global.
La reacción europea
Los gobiernos de Francia, Reino Unido, Alemania e Italia han celebrado este domingo "con gran satisfacción" el anuncio del "memorando de entendimiento" entre Estados Unidos e Irán, al tiempo que han calificado de "urgente" que se reabra el estrecho de Ormuz con una "incondicional" libertad de navegación y "sin restricciones".
"Acogemos con gran satisfacción el anuncio del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán. Felicitamos a Estados Unidos, al Gobierno iraní y a todas las partes implicadas, incluidos Pakistán, Qatar y el resto de mediadores, por este avance diplomático", han indicado los líderes de esos cuatro países en una declaración conjunta. En la misma han tildado de "esencial" la "reapertura urgente del estrecho de Ormuz con libertad de navegación incondicional y sin restricciones".
El ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, José Manuel Albares, ha saludado este lunes el acuerdo de paz alcanzado entre Estados Unidos e Irán, el cual permite la libre navegación por el estrecho de Ormuz.
Albares, a través de su perfil de la red social X, también ha agradecido "los esfuerzos de los mediadores", al tiempo que ha asegurado que "la navegación libre y segura por el estrecho de Ormuz es esencial".
Trump, rumbo al G7
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viaja este lunes a Francia para participar en la cumbre de líderes del G7, después de anunciar un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Ormuz.
Trump tiene previsto abordar el avión presidencial Air Force One tras asistir a una velada de combates de artes marciales mixtas de la UFC, celebrada este domingo en los jardines de la Casa Blanca con motivo de su 80 cumpleaños.
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