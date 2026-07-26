El incendio de Gironda deja 240 viviendas destruidas y 75 bomberos heridos
El fuego, que ha arrasado 42 000 hectáreas y ha obligado a evacuar a 220 000 personas, sigue fuera de control, aunque las autoridades descartan por ahora evacuar Burdeos.
El incendio forestal que afecta al departamento francés de Gironda continúa fuera de control y ha dejado ya un balance de 240 viviendas destruidas y 75 bomberos heridos, según el último informe facilitado este domingo por la Prefectura.
El fuego, declarado el pasado miércoles en las inmediaciones de la bahía de Arcachón, ha calcinado ya 42 000 hectáreas y ha obligado a evacuar a 220 000 personas, una cifra sin precedentes en Francia. En su extremo más oriental, las llamas se encuentran a unos 15 kilómetros de Burdeos.
Pese a la proximidad del incendio, el alcalde de la ciudad, Thomas Cazenave, ha asegurado que no se contempla evacuar Burdeos, aunque ha precisado que el Ayuntamiento está preparado para responder a cualquier escenario si cambian las condiciones meteorológicas. Mientras tanto, el consistorio trabaja para ofrecer alojamientos más estables a los miles de evacuados que permanecen en instalaciones de emergencia, como el Parque de Exposiciones.
2500 bomberos participan en las labores de extinción
En las labores de extinción participan 2 500 bomberos, apoyados por 1 500 militares, 1 200 policías y gendarmes y 18 medios aéreos, entre ellos un avión militar A400M adaptado para lanzar grandes cantidades de producto retardante.
El incendio mantiene además importantes afecciones al transporte. La autopista A63, principal conexión entre Burdeos y España, continúa cerrada en varios tramos y el tráfico ferroviario al sur de la ciudad permanece interrumpido.
El ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, ha advertido este domingo de que la situación sigue siendo "muy desfavorable".
El incendio de Las Landas evoluciona favorablemente
En el vecino departamento de Las Landas, el incendio declarado en la zona de Biscarrosse presenta una evolución más favorable. Las llamas permanecen contenidas y no han superado las 3600 hectáreas quemadas.
El fuego ha obligado a evacuar a unas 36 000 personas, aunque alrededor de 3000 ya han podido regresar a sus viviendas en las zonas consideradas seguras.
Francia mantiene además otros incendios activos en el departamento de Var, donde el viento ha reactivado el fuego, así como en Córcega y en la zona de Altos Alpes.
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