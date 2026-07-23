Rubio le dice a Lavrov que Estados Unidos está preparado para mediar entre Rusia y Ucrania

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, le ha dicho este jueves al ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, que Estados Unidos está preparado para mediar entre Rusia y Ucrania en la guerra abierta desde 2022. Sin embargo, el Kremlin ha rebajado el optimismo sobre un pronto arreglo del conflicto.

"En esta situación, no me mostraría excesivamente optimista. Efectivamente, hay contactos. Esto siempre es positivo, pero no hay motivos para hablar de una nueva dinámica o de un nuevo impulso", ha dicho Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria después de la reunión entre Rubio y Lavrov.

Sin embargo, Peskov ha asegurado que Moscú confía en que “los negociadores estadounidenses se liberen” y “puedan viajar a Moscú para continuar el diálogo”, en alusión a la implicación de Steve Witkoff y Jared Kuchner en la situación en Irán.

Reunión en Manila

Rubio ha calificado de “buena” y “franca” la conversación con su homólogo en Manila, donde ambos asisten a la reunión de Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Asimismo, le ha reiterado la disposición de Washington de ejercer un rol "constructivo" para "poner fin a la guerra”.

Por su parte, el ministro de Exteriores ruso ha dicho que ha informado a su homólogo "sobre la situación real a lo largo de la línea de contacto” y ha enfatizado “la inadmisibilidad de seguir armando al régimen de Kiev".

Rusia, asimismo, ha acusado a los países europeos de impulsar políticas "desestabilizadoras" que "buscan infligir una 'derrota estratégica'" a Moscú.

Las negociaciones de paz entre Moscú y Kiev, con mediación de Washington, están estancadas desde febrero pasado, cuando Estados Unidos lanzó su ofensiva contra Irán.

Desde entonces, los ucranianos han incrementado sus ataques contra la retaguardia rusa, ante lo cual Moscú ha intensificado sus bombardeos contra Kiev y el puerto de Odesa, en el mar Negro.

