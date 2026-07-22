EE. UU. y Arabia Saudí firman un acuerdo nuclear

Estados Unidos ha anunciado este miércoles que ha alcanzado un importante acuerdo de cooperación nuclear pacífica con Arabia Saudí que podría allanar el camino para que Riad pueda enriquecer uranio para su programa nuclear civil. A cambio, tendrá acceso preferente al sector de la energía nuclear producida en Arabia Saudí.

El documento, conocido como "Acuerdo 123", ha sido firmado por el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y su homólogo saudí, Abdulaziz bin Salman, según ha informado en un comunicado el Gobierno estadounidense.

En concreto, el acuerdo dará a las empresas estadounidenses acceso preferente al sector de la energía nuclear producida en Arabia Saudí y permitirá ampliar las exportaciones de tecnología nuclear estadounidense, lo que "beneficiará a la industria, a los trabajadores y a las cadenas de suministro de Estados Unidos, al tiempo que ayudará a satisfacer las necesidades energéticas saudíes".

El pacto, que debe ser ratificado por el Congreso de Estados Unidos, se produce en un contexto de tensión con Irán, rival de Arabia Saudí, y en medio de las presiones de la Casa Blanca por limitar las capacidades nucleares de Teherán.

Este país árabe es uno de los aliados de Trump en el golfo Pérsico y único de la región que no está siendo atacado por Irán desde que Estados Unidos y la República Islámica retomaron las hostilidades hace dos semanas tras la ruptura del alto el fuego que firmaron el 18 de junio.