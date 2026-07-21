Trump dice estar dispuesto a dialogar con Hezbolá si el Líbano se lo pide
El presidente de EE. UU., Donald Trump, se ha mostrado dispuesto a dialogar con Hezbolá, la organización libanesa chií aliada de Irán, el mismo día que el Ejército israelí ha disparado "como advertencia" a las tropas libanesas.
Trump ha recibido al presidente libanés Joseph Aoun en la Casa Blanca para dar un impulso a las negociaciones entre el Líbano e Israel, con el objetivo de impulsar las negociaciones que deriven en la retirada las tropas israelíes del sur libanés. A lo largo de la reunión, ha asegurado que si Aoun se lo pide estará dispuesto a hablar incluso con Hezbolá para conseguir llevar una estabilidad al país de Oriente Medio. El presidente estadounidense ha señalado que "habla con todo el mundo", incluso con personas con las que "muchos creen que no debería hablar, y las cosas salen bien".
Ambos países firmaron el pasado 26 de junio en Washington el llamado Marco Trilateral, un acuerdo patrocinado por Estados Unidos para implementar una serie de áreas en las que comenzará la retirada paulatina de las fuerzas israelíes que deben ceder el control al Ejército libanés en las denominadas "zonas piloto".
Sin embargo, a pesar de la tregua pactada en dicho acuerdo, Israel mantiene los ataques en el Líbano para combatir lo que considera la amenaza de Hezbolá.
En la reunión en la Casa Blanca, Aoun ha afirmado que el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, líder de un partido chií cercano a Hizbulá, apoya los esfuerzos de paz y "desea que termine la guerra".
Disparos contra tropas libanesas
A pesar del acuerdo obtenido y la buena disposición de Aoun con el presidente Trump, el Ejército israelí ha disparado contra las tropas libanesas, aunque ha afirmado que se ha tratado de “disparos de advertencia al aire” porque el contingente libanés “penetró más allá de la zona de repliegue establecida”.
Según detalla el comunicado militar israelí, este martes un grupo de militares libaneses, junto a "un vehículo de ingenieros", rebasaron unos 150 metros el territorio ocupado por Israel en el municipio de Zawtar al Gharbiya, "en contra de los acuerdos entre las partes".
“Los soldados de las FDI que operaban en el área realizaron disparos de advertencia al aire, que no pusieron en peligro al personal de las Fuerzas Armadas Libanesas, con el fin de alejarlos", continúa el texto, que dice que la zona en la que ingresaron "no forma parte del área piloto".
Tras los disparos, el Comando del Ejército del Líbano ha advertido de que "este ataque obstaculizará la implementación de las medidas de despliegue".
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