Trump intenta sumarse a la celebración de España y acaba apartado
El presidente de Estados Unidos, Donald Trum, subió al podio junto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA para entregar el trofeo al capitán de la selección española, Rodri. A pesar de que le dieron tiempo a que bajara del escenario, Trump intentó compartir protagonismo con los campeones del mundo en su celebración.
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