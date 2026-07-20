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Trump intenta sumarse a la celebración de España y acaba apartado

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18:00 - 20:00
Trump junto a la selección de España
Euskaraz irakurri: Trump Espainiaren ospakizunera batu nahi izan da, baina albo batera utzi dute
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EITB

Última actualización

El presidente de Estados Unidos, Donald Trum, subió al podio junto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA para entregar el trofeo al capitán de la selección española, ‌Rodri. A pesar de que le dieron tiempo a que bajara del escenario, Trump intentó compartir protagonismo con los campeones del mundo en su celebración.

Donald Trump Estados Unidos España Internacional

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