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Disturbios en Buenos Aires tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Istiluak Buenos Airesen, Argentinak Munduko Txapelketako finalean Espainiaren aurka galdu ostean
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EITB

Última actualización

La derrota de Argentina ante España en la final del Mundial ha dejado una mezcla de tristeza, homenajes a Lionel Messi y momentos de tensión en Buenos Aires, donde la Policía ha intervenido con unidades antidisturbios y cañones de agua durante los incidentes registrados en el Obelisco.

Argentina Internacional

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