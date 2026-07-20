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Estados Unidos bombardea Irán por novena noche consecutiva

Irán, por su parte, ha atacado tropas y activos militares de Estados Unidos en Jordania y Kuwait, mientras Baréin ha activado las sirenas de alerta aérea.
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Aviones de la Marina de Estados Unidos. Foto de archivo: Europa Press
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EITB

Última actualización

Por novena noche consecutiva, el Ejército de Estados Unidos ha completado una nueva oleada de ataques contra Irán bajo la justificación de socavar las posibilidades de la República Islámica "para atacar" buques comerciales y marineros civiles que transitan por el estrecho de Ormuz.

"El Mando Central (CENTCOM) ha comenzado hoy, a las 19:00 horas (hora del este de Estados Unidos, 01:00 horas en Euskal Herria), una nueva oleada de ataques contra Irán por novena noche consecutiva", ha anunciado el propio órgano en redes.

Tres horas después, el ente militar ha anunciado la conclusión de esta oleada, afirmando haber atacado "centros de mando militar, emplazamientos de defensa aérea y vigilancia costera, capacidades marítimas, plataformas de lanzamiento de misiles y drones, y redes de comunicaciones", según la nota difundida.

Desde el país asiático, la agencia iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, ha informado de explosiones en las ciudades de Chabahar y Konarak, en la suroriental provincia de Sistán y Baluchistán; Bandar Mahshahr y Bandar Jomeini, en la suroccidental provincia de Juzestán, y Tabriz, en Azerbaiyán Oriental, en el noroeste del país.

Irán ataca Jordania y Kuwait

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha anunciado este lunes ataques contra tropas y activos militares de Estados Unidos en Jordania y Kuwait, declarando haber "abatido a decenas" de tropas estadounidenses en el primero, y destruido "por completo" un sistema de radar de alerta temprana del enemigo estadounidense. 

Por su parte, el Ministerio del Interior bareiní alertó en sus redes sociales de que se activaron tres veces las sirenas de alerta en el país, e instaron "a los ciudadanos y residentes a mantener la calma, dirigirse al lugar seguro más cercano y seguir las noticias a través de los canales oficiales".

Anteriormente, la Embajada de EE.UU. en Manama había asegurado en un comunicado que tiene "información que sugiere que Irán podría intentar atacar ubicaciones no especificadas en el centro" de la capital de Baréin.

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