Estados Unidos bombardea Irán por novena noche consecutiva

Por novena noche consecutiva, el Ejército de Estados Unidos ha completado una nueva oleada de ataques contra Irán bajo la justificación de socavar las posibilidades de la República Islámica "para atacar" buques comerciales y marineros civiles que transitan por el estrecho de Ormuz.

"El Mando Central (CENTCOM) ha comenzado hoy, a las 19:00 horas (hora del este de Estados Unidos, 01:00 horas en Euskal Herria), una nueva oleada de ataques contra Irán por novena noche consecutiva", ha anunciado el propio órgano en redes.



Tres horas después, el ente militar ha anunciado la conclusión de esta oleada, afirmando haber atacado "centros de mando militar, emplazamientos de defensa aérea y vigilancia costera, capacidades marítimas, plataformas de lanzamiento de misiles y drones, y redes de comunicaciones", según la nota difundida.

Desde el país asiático, la agencia iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, ha informado de explosiones en las ciudades de Chabahar y Konarak, en la suroriental provincia de Sistán y Baluchistán; Bandar Mahshahr y Bandar Jomeini, en la suroccidental provincia de Juzestán, y Tabriz, en Azerbaiyán Oriental, en el noroeste del país.