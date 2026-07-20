AEBk Iran bonbardatu du bederatzigarren gauez jarraian
Iranek, bere aldetik, Estatu Batuek Kuwaiten eta Bahrainen dituen hainbat base militarren aurka egin du, eta Bahrainek aire erasoen aurkako sirenak aktibatu ditu.
Ameriketako Estatu Batuen eta Iranen arteko gatazka konpontzetik urrun dagoela dirudi. Bederatzigarren gauez jarraian AEBk Irani eraso egin dio, Errepublika Islamikoak Ormuzko itsasartean dabiltzan itsasontzien aurka egiteko duen gaitasuna "ahultzeko" asmoz.
Centcom AEBko armadaren Komandantzia Nagusiak Iranen aurkako eraso oldea abiatu duela jakinarazi du 19:00etan (Euskal Herrian 01:00ak zirenean), sare sozialetan zabaldutako mezu batean.
Hiru ordu geroago, gaurko erasoak amaitutzat eman dituela iragarri du. Komandantzia Nagusiaren arabera, aginte militarreko zentroak, aire defentsarako sistemak eta zaintzarako guneak, itsas gaitasunak, misilak eta droneak jaurtitzeko plataformak eta komunikazio sareak izan dituzte jomugan.
Tasnim Irango berri agentziak zabaldutako informazioaren arabera, hainbat leherketa gertatu dira Txabahar, Konarak, Bandar Mahxehr, Bandar Imam Khomeini eta Tabriz hirietan.
Iranek erasoak egin ditu Jordanian eta Kuwaiten
Irango Guardia Iraultzaileak astelehen honetan iragarri duenez, AEBk Jordanian eta Kuwaiten dituen hainbat base militarren aurka egin du eta Jordanian dozenaka soldadu hil ditu. Kuwaiten, berriz, radar sistemak suntsitu dituela nabarmendu du.
Bahraingo Barne Ministerioak aire erasoen aurkako sirenak aktibatu ditu eta herritarrei eskatu die lasai egoteko, gertueneko babeslekuera joateko eta informazioa kanal ofizialen bidez jasotzeko.
Ordu batzuk lehenago, Iranek Bahrainen aurka egin zezakeela ohartarazi du AEBk Bahrainen duen enbaxadak.
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