Burnhamek Erresuma Batuko lehen ministro kargua hartu du, eta "eredu politiko eta ekonomiko berria" ezarriko duela agindu du
Etorkizuneko gobernuaren lehentasunen artean aipatu ditu hezkuntza-sistemaren erreforma, osasun mentaleko zerbitzuak indartzea eta etxebizitza subentzionatu gehiago eraikitzea.
Andy Burnhamek astelehen honetan hartu du Erresuma Batuko lehen ministro kargua, Karlos III. erregearen eskutik gobernua osatzeko agindua jaso ondoren. Herrialden "eredu politiko berri bat eta eredu ekonomiko berri bat" bultzatuko dituela agindu du.
Burnham Buckingham jauregira joan da, erregearekin bilera egitera, eta hark ofizialki agindu dio gobernu berria osatzeko. Aginte-aldaketa Keir Starmerrek lehen ministro karguari uko formala egin ondoren gauzatu da, Karlos III.arekin izandako bilera pribatu batean.
Joan den ostiralean, Burnham Alderdi Laboristaren buru izendatu zuten, alderdiko diputatuen babes zabala lortu ondoren. Horren ondorioz, ez zen beharrezkoa izan barne-hauteskunderik egitea.
Starmerren agurra
Downing Street utzi aurretik, Starmerrek agur esan du bere kabineteko ministroek eta lehen ministroaren egoitza ofizialeko langileek inguratuta. Hitzaldian adierazi du herrialdeari bi urtez zerbitzatzea izan dela bere bizitzako "ohorerik handiena", eta bere gobernuaren ondarea defendatu du.
Haren esanetan, ekonomia sendoagoa, zerbitzu publiko hobeak, haur pobre gutxiago, immigrazioaren beherakada eta Erresuma Batuaren nazioarteko ospe "nabarmen indartuagoa" utzi ditu.
Lehen ministro gisa, Burnhamek lehen agerraldi publikoa egin du bere agintaldiaren ildo nagusiak azaltzeko. Ez du neurri zehatzik aipatu, ezta kabinetearen osaera zein izango den ere, hamar urteko ekintza-plana aurkeztu du. Plan horren helburu nagusia herritarren bizi-kostua arintzea izango dela adierazi du, eta bere programa politikoaren promesa nagusietako bat bete egingo luke.
"Ez gara behar bezain onak izan"
Lehen ministro berriak onartu du aurreko gobernu laborista ez zela behar bezain eraginkorra izan. "Ez gara behar bezain onak izan, eta hobeto egin behar dugu", adierazi du, azken 40 urteetako aldaketarik handienak egingo dituela agindu aurretik.
Bere etorkizuneko gobernuaren lehentasunen artean aipatu ditu hezkuntza-sistema erreformatzea, osasun mentaleko zerbitzuak indartzea eta Estatuak sustatutako etxebizitza gehiago eraikitzea. Era berean, politika horiek diziplina fiskala errespetatuz eta Erresuma Batuak defentsaren arloan bere aliatuekin hartutako nazioarteko konpromisoei eutsiz garatuko direla ziurtatu du.
Datozen orduetan Burnhamek Gobernuko kideak nortzuk izango diren iragartzea espero da. Ekonomia, Barne Arazoak, Defentsa eta Kanpo Arazoetako ministroen izendapenek piztu dute ikusmin handiena, bereziki Ekonomia ministroarena; izan ere, funtsezko zeregina izango du gobernu berriaren programa garatzeko.
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