2026ko Munduko Kopako finala

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Trump Espainiaren ospakizunera batu nahi izan da, baina albo batera utzi dute

Iragarkia
18:00 - 20:00
Trump Espainiako selekzioarekin
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EITB

Azken eguneratzea

AEBetako presidente Donald Trump FIFAko presidente Gianni Infantinorekin batera igo zen oholtzara, Munduko Kopako garaikurra Espainiako selekzioko kapitain Rodriri ematera. Agertokia uzteko denbora eman bazioten ere, Trump munduko txapeldunen ospakizunen argazkian ateratzen saiatu zen. 

Donald Trump Ameriketako Estatu Batuak Espainia Munduko albisteak

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