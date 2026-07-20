Trump Espainiaren ospakizunera batu nahi izan da, baina albo batera utzi dute
AEBetako presidente Donald Trump FIFAko presidente Gianni Infantinorekin batera igo zen oholtzara, Munduko Kopako garaikurra Espainiako selekzioko kapitain Rodriri ematera. Agertokia uzteko denbora eman bazioten ere, Trump munduko txapeldunen ospakizunen argazkian ateratzen saiatu zen.
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Istiluak Buenos Airesen, Argentinak Munduko Txapelketako finalean Espainiaren aurka galdu ostean
Argentinak Espainiaren aurka Munduko Txapelketako finalean galdu ostean, tristura, Lionel Messiri omenaldia eta tentsio uneak bizi izan dira Buenos Airesen. Poliziak istiluen aurkako unitateekin eta ur kanoiekin esku hartu du Obeliscon izandako istiluetan.
Munduko Txapelketako finalaren ostean Espainiarekin "tirabirarik" ez dagoela esan du Trumpek
Estatu Batuetako presidenteak adierazi du Espainia zoriondu duela Munduko Txapelketako finalean lortutako garaipenagatik, eta ukatu egin du Madrilekin tirabirarik dagoenik.
Milaka israeldarrek lau kontrol militar gainditu dituzte Gazako Zerrendara sartu eta berriz kolonizatzeko helburuz
Gobernuan den Likud alderdiko hainbat ministro ari dira Nazhala kolonizazio taldeak antolatutako "Milen Martxa" deiturikoan parte hartzen. Palestinako inguru horren kolonizazioari berriro ekitea da ekimenaren helburua.
Venezuelako lurrikarren ondorioz 5.100 hildako zenbatu dituzte orain arte
16.700etik gora dira zaurituak eta 128.000 familia baino gehiago daude kaltetuta. Euskal jatorriko hiru herritar hil ziren ekainaren 24ko lurrikaren ondorioz.
Errusiak Kiev kolpatu du, gerrako misil balistikoekin egindako eraso handienean
Errusiak areagotu egin ditu azken egunotan misil balistikoen erasoak Ukrainaren aurka, Kievek AEBk diseinatutako aire defentsa gutxiago dituen unean. Hainbat pertsona hil dira, eta dozena bat zauritu zenbatu dituzte.
AEBk eraso gehiago egin ditu Iranen aurka, eta Teheranek erantzun "sendoa eta suntsitzailea" emango duela ohartarazi du
Bi zamaontzik "istripua" izan dute Ormuzko itsasartea baimenik gabe zeharkatzen saiatzen ari zirela, orain erabat blokeatuta baitago. Azken orduetan bi aldeek elkarri eraso egin diote. Irango herrien aurkako bonbardaketekin jarraitu dute AEBtako indarrek eta Iranek Kuwaiten eta Bahrainen dauden base amerikarren aurkako erasoak egin ditu misil eta droneekin.
Alemaniako Parlamentuko bloke kontserbadoreko buruak dimisioa eman du haurdunaldi subrogatu bidez umea izateagatik
Haurdunaldi subrogatua legez kanpokoa da Alemanian, eta hala defendatu izan du Jens Spahnek orain arte, Merz kantzillerraren Batasun Kristau-Demokrata (CDU) alderdiaren irizpideekin bat eginez.
Iranek amaitutzat eman du AEBekin zuen akordioa haren erasoen ostean, eta Jameneik "ikasgai ahaztezinez" ohartarazi die
Irango buruzagi gorenak Donald Trump AEBko presidentea seinalatu du, bi aldeek adostutako Akordio Memorandumean aurreikusitako su-etena ez betetzeagatik.
Gutxienez zortzi hildako Errusiako merkataritza elektronikoko biltegien aurka droneekin egindako erasoetan
Gainera, Wildberries merkataritza elektronikoko konpainiako 50 langile baino gehiago zauritu dira Tambov eta Mosku eskualdeetan. Errusiako Amazon enpresa balitz bezala ezaguna da konpainia hori.