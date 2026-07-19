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Milaka israeldarrek lau kontrol militar gainditu dituzte Gazako Zerrendara sartu eta berriz kolonizatzeko helburuz

Gobernuan den Likud alderdiko hainbat ministro ari dira Nazhala kolonizazio taldeak antolatutako "Milen Martxa" deiturikoan parte hartzen. Palestinako inguru horren kolonizazioari berriro ekitea da ekimenaren helburua.

19 July 2026, Israel, ---: Israeli right-wing activists gather at the border with Gaza and attempt to cross over. A ceasefire remains in place between Israel and Palestinian militant group Hamas, but it has not halted violence in Gaza, and efforts to secure a lasting agreement to end the war have stalled. Photo: Jamal Awad/dpa 19/7/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
Israelgo kolonoak Gazako Zerrendan sartzen saiatzen ari dira. Argazkia: EuropaPress
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Agentziak | EITB

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Kolonizazioaren aldeko milaka aktibista, 10.000 deitzaileen arabera, Gazako Zerrendara bidean dira, Palestinako inguru hori kolonizatzeko asmoz. 2005etik ez da israeldar zibilik bizi izan bertan.

Israelen agintean dagoen Likud alderdiko hainbat ministro ari dira martxan parte hartzen.

Nir Barkat Israelgo Ekonomia ministroa ekintzaile israeldarrekin batera zegoen, adibidez, Israelgo Indar Armatuen lehen kontrola gainditu dutenean. Gush Katif antzinako kokalekura iristeko asmoa du talde horrek.

Nachala kolonizazio-taldeak antolatutako "Milen Martxa " deiturikoak lau kontrol gainditu ditu jada, ia erresistentziarik gabe, nahiz eta ofizialki eremua mugatuta zegoen, gutxienez, astelehenera arte, martxa hau zela eta.

Lehen kontrola Zikim hondartzan gainditu dute, eta handik hainbat zutabetan banatu dira, dunak gainditu eta poliziak eta ibilgailu militarrak saihesteko. Aktibistetako batzuk Gazako mugako hesiraino iritsi dira, baina oraingoz ez da ezagutzera eman Palestinako lurretan sartzea lortu duten ala ez.

"Hamar mila pertsona baino gehiago Milen Martxan Gaza aldera!", aldarrikatu du Nachalak sare sozialetan. Gobernu koalizioko kide diren Knesset edo Israelgo Parlamentuko 28 ministrok eta diputatuk ere bat egin dutela martxarekin jakinarazi dute aktibistek, "Netzarim, Dogit eta Sinaiko Harana berehala berrartzeko".

Armadako iturriek The Times of Israeli jakinarazi diotenez, ekintzaile horiei ez diete eremu militar mugatuan sartzeko baimenik eman.

"Gure arbasoei emandako lur guztietan finkatu gara, gure etsaiei erakusteko ez duela merezi gurekin sartzeak, eta garaipenaren argazki garrantzitsu bat erakusteko", adierazi du Shlomo Karhi Israelgo Komunikazio ministroak. Karhik "gure arbasoei emandako lur guztietan sustraitzea" eskatu du, "baita Gazako eskualdean ere".

Gaur egun, Israelgo Indar Armatuek Gazako Zerrendaren % 70 hartzen dute, Palestinako enklaberako Estatu Batuek bultzatutako bake-planak ahalbidetzen duen bezala.

Israelek 73.200 gazatar baino gehiago hil ditu 2023ko urriaren 7an hasitako erasoaldian. 1.144 2025ean hasi zen su-eten teorikotik orain arte.

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