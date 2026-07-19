UKRAINAKO GERRA
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Errusiak Kiev kolpatu du, gerrako misil balistikoekin egindako eraso handienean

Iragarkia
Errusiak Kiev kolpatu du, gerrako misil balistikoekin egindako eraso handienean
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Errusiak areagotu egin ditu azken egunotan misil balistikoen erasoak Ukrainaren aurka, Kievek AEBk diseinatutako aire defentsa gutxiago dituen unean. Hainbat pertsona hil dira, eta dozena bat zauritu zenbatu dituzte.

Ukrainako gerra Errusia-Ukraina gerra Errusia Munduko albisteak

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teheran erasoak
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

AEBk eraso gehiago egin ditu Iranen aurka, eta Teheranek erantzun "sendoa eta suntsitzailea" emango duela ohartarazi du

Bi zamaontzik "istripua" izan dute Ormuzko itsasartea baimenik gabe zeharkatzen saiatzen ari zirela, orain erabat blokeatuta baitago. Azken orduetan bi aldeek elkarri eraso egin diote. Irango herrien aurkako bonbardaketekin jarraitu dute AEBtako indarrek eta Iranek Kuwaiten eta Bahrainen dauden base amerikarren aurkako erasoak egin ditu misil eta droneekin.

WASHINGTON (United States), 16/07/2026.- US President Donald Trump addresses the nation from the East Room of the White House in Washington, DC, USA, 16 July 2026. EFE/EPA/SAUL LOEB / POOL
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Trumpek zalantzan jarri du AEBko hauteskunde sistemaren zuzentasuna, eta Txinaren interferentziak salatu ditu

2020tik "inoizko hauteskunde-datu urraketarik handiena" izan zela eta Txinak 220 milioi boto-emaileren erregistroak "legez kanpo" eskuratu zituela frogatzen duten dokumentuak dituela ziurtatu du errepublikanoak. 2020ko hautesundeak galdu egin zituen Trumpek. Txinaren esanetan "erabat faltsuak" dira Trumpen akusazioak eta Txina "hauteskunde-kanpainako gai" gisa erabiltzea leporatu dio.

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