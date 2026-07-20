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Munduko Txapelketako finalaren ostean Espainiarekin "tirabirarik" ez dagoela esan du Trumpek

Estatu Batuetako presidenteak adierazi du Espainia zoriondu duela Munduko Txapelketako finalean lortutako garaipenagatik, eta ukatu egin du Madrilekin tirabirarik dagoenik.

EAST RUTHERFORD (United States), 20/07/2026.- US President Donald J. Trump (C) hands over the World Cup Trophy to Rodri of Spain during the awards ceremony after the FIFA World Cup 2026 final match Spain against Argentina, in East Rutherford, New Jersey, USA, 19 July 2026. (España) EFE/EPA/WILL OLIVER
Argazkia: EFE
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EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump AEBko presidenteak esan du jada ez dagoela "tentsiorik" Espainiarekin, Espainiako selekzioak Munduko Txapelketa irabazi ostean, New Jerseyko MetLife estadioan jokatutako finalaren luzapenean Argentinari 1-0 irabazita.

"Espainiarekin hitz egin dut eta talde handi bat izateagatik zoriondu ditut", adierazi du Trumpek Washingtonera itzultzeko Air Force One hegazkinean sartu baino lehenago. Agintariak ez du argitu mezu hori zuzenean Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteari helarazi ote dion.

Bi herrialdeen arteko aldebiko harremanaz galdetuta, Trumpek erantzun du: "Ez, ez dago tentsiorik, ez dut inorekin tirabirarik".

Partidaren ondoren, AEBetako presidenteak bi selekzio finalistetako jokalariei dominak emateko ekitaldian parte hartu du eta Rodri espainiar konbinatuko kapitainari eman dio munduko txapeldunaren garaikurra.

Trumpen adierazpenak bere Administrazioaren eta Espainiako Gobernuaren arteko hainbat hilabetetako harreman tirabiratsuen ondoren etorri dira, batez ere Madrilek NATOren esparruan defentsa-gastuari buruz hartutako konpromisoen inguruan dauden ezberdintasunengatik.

AMDEP9059. NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS), 19/07/2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (i) saluda al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez este domingo, en el partido de la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el estadio MetLife en Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/ Octavio Guzman
Espainia Donald Trump Pedro Sanchez Munduko albisteak

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