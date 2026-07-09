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NATOren goi-bileraren ostean Espainia "oso eskuzabal" aritu dela esan du Trumpek

Estatu Batuetako presidenteak ziurtatu duenez, Espainiako Gobernuak Aliantza Atlantikoaren "ordainketa ugari" egiteko eskaerari erantzun dio, eta aliatuek Ankaran egindako bileraren ostean erakutsitako batasuna goraipatu du.
Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump AEBko presidenteak NATOk Ankaran (Turkia) egin duen goi-bileraren amaieran esan duenez, Espainia "oso eskuzabal aridu da", Aliantza Atlantikoak "ordainketa ugari" eskatu ostean. Ordu batzuk lehenago Espainiako Gobernuarekin liskar gogorra izan ostean egin ditu adierazpenok agintariak, Barne Produktu Gordinaren % 5eko defentsa-gastuarekin konpromisoa hartzeari uko egin diolako.

"Espainiarekin arazoak izan ditut, eta oraindik ere baditut, baina gaur erabat desegin da", adierazi du Trumpek hedabideen aurrean goi-bileraren bigarren egunaren ostean. Jarraian, Espainia "oso eskuzabal" agertu dela esan du, ordainketa eskaera bat onartu duelako, eta hori egin izan ez balu, "ezta" Espainiako agintariekin hitz egingo ez zukeela gaineratu du.

Aliatuen bileran lortutako adostasun giroa ere azpimarratu du AEBko presidenteak. "Gaur batasun handia egon da areto horretan, NATOren aretoan. Egia esan, ikaragarria izan da. Oso gauza positiboa izan da", adierazi du.

Ordu batzuk lehenago, Espainiarekiko merkataritza hausteko mehatxua

Trumpen hitzak ez datoz bat Mark Rutte NATOko idazkari nagusiarekin batera egindako agerraldian esandakoekin. Espainiaren aurka egin zuen, defentsako gastua BPGren % 5era igotzea ez onartzeagatik.

Esku-hartze horretan, Espainia "kausa galdutzat" eta "NATOren aliatu izugarritzat" jo zuen, eta aldebiko merkataritza "erabat" eteteko eskatu zuen. "Jada ez dugu Espainiarekin merkataritza-negoziorik egin nahi. Moztu dezatela nahi dut (...) Ez dut Espainiari buruz ezer jakin nahi", esan zuen.

 

Espainiak defentsa gastua handitzea espero du Trumpek

Tonu aldaketa hori gorabehera, Trumpek esan du NATOren goi-bilera "arrakastatsua" izan dela eta aliatuen arteko "bateratzeak" markatu duela.

Gainera, gogora ekarri du defentsa gastuaren helburua BPGren % 2tik % 5era igaro dela, eta oraindik helburu horrekin konprometitu ez diren herrialdeek, tartean Espainiak, "nahiko goiz" egitea espero duela, "oso positibo" agertu ostean.

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