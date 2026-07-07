Futbola eta politika

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Politikaren itzala futbolean: Mussolini, Trump eta beste zenbait adibide

Balogunen indultuak mundu mailako oihartzuna izan du; Munduko Kopetan antzeko kasu gehiago izan dira.

MONTAJEAK 2 - 1

AEBetako presidente Donald Trump, Balogunekin batera; aurrelaria zigortu egin zuen FIFAk, baina gero indultua eman zion. Argazkiak: EFE

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EITB

Azken eguneratzea

FIFAk, AEBetako presidente Donald Trumpek eskatuta, Folarin Balogun aurrelariari emandako indultuak agerian utzi du berriro ere politikaren eta futbolaren arteko lotura.Kasu deigarri honek, gainera, Munduko Txapelketen historian polemika eta eskandaluak eragin dituzten kasuen zerrenda luzatu du.

Balogun, 2026ko Munduko Txapelketan AEBko golegilea, Belgikaren aurkako final-zortzirenetako partida jokatzeko gaituta geratu zen FIFAk Diziplina Kodeko 27. artikulua aplikatu ostean. Artikulu horrek aukera ematen du "diziplina-neurri baten aplikazioa osorik edo zati batean eteteko".

Futbolaria joan den asteazkenean kanporatu zuten Bosnia eta Herzegovinaren aurkako final-hamaseirenetako partidan. Raphael Claus epaileak, VARaren abisuaren ondoren, Balogunek Tarik Muharemović bosniarrari egindako zapalketa jokaldi zuhurtziagabetzat jo zuen, eta horrek automatikoki partida bateko zigorra ekarri zion.

"Infantinorekin hitz egin ondoren, formalki eskatu nion FIFAri erabakia berrikusteko, kanporatzea oso bidegabea iruditu zitzaidalako. Abiadura betean zihoazen bi jokalariren arteko talka izan zen", adierazi zuen Trumpek astelehen honetan Etxe Zuritik.

Baloguni emandako indultua mundu mailako eskandalu bihurtu da, baina ez da politika Munduko Txapelketetan esku hartu duen lehen aldia. Historian zehar, presidente eta buruzagi boteretsuek hainbatetan eragin dute jokoaren arauetan.

Mussolini eta epaileak

Munduko Txapelketaren bigarren edizioa 1934an jokatu zen, Benito Mussoliniren Italiako erregimen faxistaren pean. Historialarien arabera, Mussolinik eragin handia izan zuen Italiaren partidak zuzendu zituzten epaileen hautaketan. Espainiaren aurkako bi neurketetan, finalaurrekoan eta finalean italiarrek aldeko epaiak jaso zituztela salatu izan da.

Espainiaren aurkako bi partidak Louis Baert eta René Mercet epaile belgikarrek zuzendu zituzten, eta txapelketa amaitu ondoren Belgikako Federazioak bizi osorako zigortu zituen.

Bestalde, historialariek frogatu dute finala jokatu aurreko egunetan Mussolinik afaldu egin zuela finaleko epailea izango zen Ivan Eklind suediarrarekin.

"Garaipena ala heriotza", esan omen zien Mussolinik Italiako jokalariei aldageletan partida hasi aurretik. Italiak 2-1 irabazi zion Txekoslovakiari luzapenean, eta bere lehen Munduko Kopa eskuratu zuen.

Hitler eta Mussoliniren presioak

1938ko Frantziako Munduko Txapelketan, Bigarren Mundu Gerra hasi aurretik, Adolf Hitlerrek Austriako jokalariei Alemaniako selekzioarekin jokatzeko agindu zien, Austria Alemaniak anexionatua baitzuen. Gainera, Alemaniako jokalariek agur nazia egin behar zuten txapelketako partida guztietan.

Italiak berriro irabazi zuen titulua, baina oraingoan jokalariek elastiko urdina alde batera utzi eta alkandora beltzak jantzi zituzten Mussoliniren aginduz; jantzi horiek bere milizien boterea sinbolizatzen zuten.

1934ko finalean erabilitako "Garaipena ala heriotza" mezua mantendu egin zen, baina oraingoan Mussolinik jokalariei partida bakoitzaren aurretik bidaltzen zizkien telegramen bidez. Italiak 4-2 menderatu zuen Hungaria Parisko finalean.

Argentina 1978ko susmoak

1978ko Argentinako Munduko Txapelketa Jorge Rafael Videlaren diktadura militarraren pean jokatu zen, desagerpen behartuak ugaritzen ari ziren garaian eta Montoneros gerrillaren aurkako gatazka betean.

Bigarren fasean Argentinak Peruri 6-0 irabazi zion partida izan zen txapelketako polemikarik handienetako bat. Garaipen horri esker finalera sailkatu zen, eta mundu osoan zabaldu zen diktadurak Peruko jokalariak erosita zituela zioen hipotesia.

Txapelketa osoan Argentinak eguneko azken partida jokatzeko abantaila izan zuen. Horren ondorioz, Peruren aurka zelairatu aurretik bazekien lau goleko aldearekin irabazi behar zuela, Brasilek aurretik 3-0 garaitu baitzuen Polonia.

Hala ere, ia bost hamarkada geroago ez da eroskeria frogatzen duen frogarik agertu. Txapelketa amaitu eta egun gutxira, FIFAko orduko presidente João Havelangek azaldu zuen txapelketa hasi aurreko kongresuan onartu zela Argentinak, anfitrioia izanik, jardunaldiko azken ordutegian jokatzea.

Argentinak txapelketa irabazi zuen Herbehereei 3-1 gailenduta. Gertatutako polemikaren ondoren, FIFAk araudia aldatu zuen, eta 1982ko Espainiako Munduko Txapelketatik aurrera sailkapena erabakitzen zuten partidak aldi berean jokatzen hasi ziren.

1982an, jeke baten boterea

1982ko Espainiako Munduko Txapelketan Frantziaren eta Kuwaiten arteko partida Jose Zorrilla estadioan gertatutako pasarte bitxiagatik gogoratzen da. Frantziak 4-1ekoa egin eta gutxira, Kuwaiten ordezkari nagusietako batek zelaira salto egin zuen.

Kuwaiteko jokalariek gola baliogabetzea eskatu zuten, epailearen txistua entzun zutela eta jokoz kanpokoa adierazten zuela argudiatuta.

Gola baliozkotu ondoren, Fahad al-Ahmed al-Jaber al-Sabah jekea —emirraren anaia eta Kuwaiteko Futbol Federazioko presidentea— zelaira sartu zen, selekzioa Munduko Txapelketatik erretiratuko zuela mehatxatu zuen, eta Miroslav Stupar epaile sobietarra gola baliogabetzera behartu zuen.

Azkenean egiaztatu zen txistua harmailetatik etorri zela, ez epailearengandik. Azken emaitza, Frantziaren aldeko 4-1ekoa, anekdota historiko gisa geratu zen.

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