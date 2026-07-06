Zer dio 27. artikuluak Balogunek Belgikaren aurka jokatu ahal izateko?
FIFAri "diziplina neurri baten aplikazioa erabat edo partzialki eteteko" gaitasuna ematen dio. Aurrekari bat dago 1962ko Munduko Txapelketan Garrincha brasildarrarekin.
Diziplina Kodearen 27. artikuluak "diziplina neurri baten aplikazioa erabat edo partzialki eteteko" gaitasuna ematen dio FIFAri, Folarin Bolagun estatubatuarraren kasuan bezala. Bolagun estatubatuarrak txartel gorria ikusi zuen aurreko partidan, eta Belgikaren aurka jokatu ahal izango du 2026ko Munduko Txapelketako final-zortzirenetan.
Kodearen aurreko artikulu batek, 25.ak, azaltzen duenaren arabera, organo judizialek "ezarri beharreko diziplina neurrien mota eta hedadura zehazten dute, arau-haustearen elementu objektibo eta subjektiboen arabera, eta, horretarako, inguruabar astungarriak eta aringarriak kontuan hartuta".
Balogun asteazkenean kaleratu zuten Bosnia-Herzegovinaren aurkako final-hamaseirenetako partidan, epaileak, VARek abisatuta, Tarik Muharemovic modu arduragabean zapaldu zuela iritzita.
FIFAren araudiaren arabera, txartel gorri bat ikusten duen jokalariak partida utzi beharra dauka; aitzitik, hurrengo partidan ere ezin du parte hartu, baina diziplina batzordeak 27. artikulu hori aplikatu du, Cristiano Ronaldorekin bere garaian egin zuen moduan. Munduko Txapelketako sailkapen-fasean jasotako hiru partidako zigorra bakarrera murriztu zitzaion, eta horrek azken fasean partidarik ez galtzea ahalbidetu zion.
Artikulu horiek 2019an sartu ziren indarrean, diziplina kodea, laburragoa izateko, berregituratu zutenean, eta doikuntza juridikoak jaso ondoren, horrela geratu zen 2023an.
Belgikako federazioak, hala ere, gogorarazi du "mota honetako zigorren izaera automatikoa esplizituki berretsi zela 2026ko FIFAren Munduko Kopako 16. zirkularrean, 2026ko maiatzaren 12an elkarte kide partehartzaile guztiei banatu zitzaien horretan".
Garrincharen kasua
Mane Garrincha brasildarrarekin antzeko neurria hartu zuten 1962ko Txileko Munduko Kopan. Izan ere, finalerdian kaleratu egin zuten, baina Txekoslovakiaren aurka jokatu ahal izan zuen finala.
Garrincha zen Brasilen izar nagusia Pelek min hartu ondoren, eta ez zen Diziplina Kodearen 27. artikulua aplikatu, ez baitzegoen halakorik, ezta txartelik ere (1970eko Mexikoko Munduko Txapelketan erabili ziren lehenengoz), baina bertan behera utzi zuten zigorra.
Garrinchak ostiko bat eman zion Eladio Rojasi hark behin eta berriz kolpeak eman ostean. Esteban Marino epaile uruguaitarrak Arturo Yamasaki epaile laguntzaileari deitu zion, eta hark ostikada izan zela berretsi ostean, jokalari brasildarra kanporatu zuten.
Estatu arazo bihurtu zen taldeko jokalari onenak finala ezin jokatu izatea, eta Joao Goulart Brasilgo presidenteak telegrama bat bidali zion FIFAkoari, Stanley Rous britainiarrari, "jokalari eredugarria" zela eta, indultua eskatzen. Epaile laguntzailea ez zen agertu diziplina batzordearen aurrean bere bertsioa berrestera, eta Garrinchak finala jokatu zuen, baita irabazi ere.
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