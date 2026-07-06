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Tourrak bere hirugarren etapa moztuko du gaur eta Les Anglesen amaituko da suteengatik, ikuslerik gabe

Frantziako lasterketaren antolatzaileek hirugarren etaparen azken zatia aldatzea erabaki dute, Granollers eta Les Angles lotzen dituena, Frantzia hegoaldeko baso-suteengatik.

FOTODELDÍA Barcelona (España), 05/07/2026.- El líder de la clasificación general, el ciclista danés Jonas Vingegaard (c) del Team Visma | Lease a Bike, en acción durante la segunda etapa del Tour de Francia, una carrera de 168,5 km entre Tarragone y Barcelona, ​​España, este domingo.-EFE/ Yoan Valat
Frantziako Tourreko tropela. Argazkia: EFE
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EITB

Azken eguneratzea

Frantziako Tourrak hirugarren etapa bati ekingo dio gaur, publiko eta publizitate karabanarik gabe ibilbidearen azken zatian, zonaldeari eragiten dioten suteen ondorioz.

Christian Prudhomme lasterketako zuzendariak, Pierre Regnault de la Mothe Ekialdeko Pirinioetako prefetak, segurtasun indarrek eta gobernuko hainbat erakundek egindako bileren ondoren hartu dute erabakia.

Hasiera batean hirugarren etapa hau bertan behera uztea planteatu zen, baita laugarrena ere, baina azkenean lasterketari eustea erabaki dute, segurtasun aldaketekin. Eragindako zatia azken 40 kilometroei dagokie, Col du Calvaire eta Les Angles igoerak barne; bertan ez da ikuslerik egongo.

Suteak 1.500 hektarea erre ditu dagoeneko, aurreikusitako helmugatik 70 kilometrora, eta 700 suhiltzaile inguru lanean ari dira garrak kontrolatzeko.

Granollersen hasiko da etapa, eta Les Anglesen amaituko da 17:00ak aldera.

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