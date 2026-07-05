AEB-EN 250. URTEURRENA AEB
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Trumpek AEBren handitasuna goraipatu du independentziaren 250. urteurrenean: "Inor ezin da gu bezalakoa izan"

Agintariak aukera aprobetxatu du herrialdeko "komunisten" aurka egiteko eta bere hauteskunde erreforma polemikoa sustatzeko.

WASHINGTON (United States), 05/07/2026.- US President Donald Trump speaks during the Salute to America 250 celebration on the National Mall in Washington, DC, USA, 04 July 2026. The fireworks display that followed the president’s speech is reportedly the largest in history, with 850,000 shells launched over 40 minutes. EFE/EPA/JIM LO SCALZO / POOL
Trump urteurreneko ekitaldian. Argazkia: EFE
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Agentziak | EITB

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Donald Trump AEBko presidenteak Ameriketako Estatu Batuen handitasuna goraipatu du larunbat honetan Ameriketako Estatu Batuen independentziaren 250. urteurrenaren harira egiten ari diren ospakizunen hitzaldi nagusian, eguraldi txarrak atzeratutako agerraldi batean.

"250 urtez, Amerikako Estatu Batuak itxaropena, argia eta loria izan dira munduko nazio guztientzat. Gu bezalakoak izaten saiatzen dira. Inor ezin da gu bezalakoa izan ", esan du agintariak hitzaldiaren hasieran.

Errepublikanoak eskerrak eman dizkie bertaratutakoei, gehien-gehienak bere jarraitzaileak, bero bolada baten erdian ordu batzuk itxaron behar izan dituztelako  hitzaldia entzuteko.

Mitin politiko baten antzera, Trumpek komunismoaren mehatxuari buruz ohartarazi du. "Ez dugu komunistarik nahi gure herrialdean. Ez du inoiz funtzionatu ", esan du datorren azaroan agintaldi erdiko hauteskundeei begira hautagai demokrata sozialistek hauteskunde primarioetan lortutako garaipenak direla eta.

Hauteskunde federaletan izena emateko eta botoa emateko baldintzak gogortuko lituzkeen hauteskunde erreforma polemikoa sustatzeko ere aprobetxatu du aukera.

"AEB itzuli da, eta bere handitasunari eutsi nahi diogu. Hori lortzeko, 'SAVE America' legea onartuko dugu. Hala, boto-emaile guztiek, guzti-guztiek, identifikazio bat aurkeztu beharko dute, herritartasun froga izeneko zerbait aurkeztu beharko dute, eta ez da posta bidezko botorik izango, kasu batzuetan izan ezik ", azpimarratu du.

Trumpek kontakizun eta gertaera heroikoak harilkatu ditu, patriotismoaren eta askatasunaren balioak islatzeko, horiek baitira, bere esanetan, estatubatuarren espiritua osatzen dutenak. Horren harira, beteranoak agertokira gonbidatu ditu bandera historiko batzuk agurtzeko.

"Elkarrekin berresten dugu, halaber, AEBren indarra eta boterea ez direla lotsatzeko arrazoi. Oso harro sentitzen gara horretaz ", gaineratu du.

AEBko Armadak Manilako badian Espainiako flota hondoratu zuenean lortutako garaipen handia Irango Armadaren aurrean lortutako garaipenarekin parekatu du..

Gainera, Kapitolioaren gainean jarri zen bandera bat astronautei emango diela iragarri zuen, "laster" ilargira itzuliko direla eta, bertan uzteko.

Trumpena izan da urteurreneko ekitaldi nagusia, eta polemika eragin du aurkari politikoen artean, jaia politizatu egin duelakoan.

New York eta Los Angeles hirietan, esaterako, kontzertuak, desfileak, azokak eta jaialdiak izan dira AEBetako Independentziaren 250 urteak ospatzeko. Hala ere, aire zabaleko ekitaldi horietako batzuk atzeratu edo bertan behera utzi behar izan dituzte, herrialdea itotzen ari den muturreko bero boladaren ondorioz.

Donald Trump Ameriketako Estatu Batuak Munduko albisteak

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Donald Trump eta bere azoka handia, protagonista nagusiak AEBen 250. urtebetetzean

Estatu Batuen Independentziaren Adierazpenaren 250. urteurrena ospatuko dute larunbatean, uztailaren 4an. Eta Donald Trumpek bere irudia goresteko erabiliko du urteurrena. Buruzagi errepublikanoak bere aurpegia daramaten oroitzapenezko txanponak egin ditu, eta National Mallen azoka handi bat antolatu du. Ekimenak noria erraldoi bat, garaipen-arku bat, rodeoak, hitzaldiak, su artifizialak eta hegazkin militarren erakustaldiak izango ditu. Azokak, hala ere, porrot egin du orain arte. Oso jende gutxi bertaratzen ari da, eta horrek indartu egin ditu kritikak. Salatzen dutenez, Trumpek ospakizun nazionala baliatu du bere irudia indartzeko.

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