Trumpek AEBren handitasuna goraipatu du independentziaren 250. urteurrenean: "Inor ezin da gu bezalakoa izan"
Agintariak aukera aprobetxatu du herrialdeko "komunisten" aurka egiteko eta bere hauteskunde erreforma polemikoa sustatzeko.
Donald Trump AEBko presidenteak Ameriketako Estatu Batuen handitasuna goraipatu du larunbat honetan Ameriketako Estatu Batuen independentziaren 250. urteurrenaren harira egiten ari diren ospakizunen hitzaldi nagusian, eguraldi txarrak atzeratutako agerraldi batean.
"250 urtez, Amerikako Estatu Batuak itxaropena, argia eta loria izan dira munduko nazio guztientzat. Gu bezalakoak izaten saiatzen dira. Inor ezin da gu bezalakoa izan ", esan du agintariak hitzaldiaren hasieran.
Errepublikanoak eskerrak eman dizkie bertaratutakoei, gehien-gehienak bere jarraitzaileak, bero bolada baten erdian ordu batzuk itxaron behar izan dituztelako hitzaldia entzuteko.
Mitin politiko baten antzera, Trumpek komunismoaren mehatxuari buruz ohartarazi du. "Ez dugu komunistarik nahi gure herrialdean. Ez du inoiz funtzionatu ", esan du datorren azaroan agintaldi erdiko hauteskundeei begira hautagai demokrata sozialistek hauteskunde primarioetan lortutako garaipenak direla eta.
Hauteskunde federaletan izena emateko eta botoa emateko baldintzak gogortuko lituzkeen hauteskunde erreforma polemikoa sustatzeko ere aprobetxatu du aukera.
"AEB itzuli da, eta bere handitasunari eutsi nahi diogu. Hori lortzeko, 'SAVE America' legea onartuko dugu. Hala, boto-emaile guztiek, guzti-guztiek, identifikazio bat aurkeztu beharko dute, herritartasun froga izeneko zerbait aurkeztu beharko dute, eta ez da posta bidezko botorik izango, kasu batzuetan izan ezik ", azpimarratu du.
Trumpek kontakizun eta gertaera heroikoak harilkatu ditu, patriotismoaren eta askatasunaren balioak islatzeko, horiek baitira, bere esanetan, estatubatuarren espiritua osatzen dutenak. Horren harira, beteranoak agertokira gonbidatu ditu bandera historiko batzuk agurtzeko.
"Elkarrekin berresten dugu, halaber, AEBren indarra eta boterea ez direla lotsatzeko arrazoi. Oso harro sentitzen gara horretaz ", gaineratu du.
AEBko Armadak Manilako badian Espainiako flota hondoratu zuenean lortutako garaipen handia Irango Armadaren aurrean lortutako garaipenarekin parekatu du..
Gainera, Kapitolioaren gainean jarri zen bandera bat astronautei emango diela iragarri zuen, "laster" ilargira itzuliko direla eta, bertan uzteko.
Trumpena izan da urteurreneko ekitaldi nagusia, eta polemika eragin du aurkari politikoen artean, jaia politizatu egin duelakoan.
New York eta Los Angeles hirietan, esaterako, kontzertuak, desfileak, azokak eta jaialdiak izan dira AEBetako Independentziaren 250 urteak ospatzeko. Hala ere, aire zabaleko ekitaldi horietako batzuk atzeratu edo bertan behera utzi behar izan dituzte, herrialdea itotzen ari den muturreko bero boladaren ondorioz.
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