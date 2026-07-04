Gironako sutea % 70ean egonkortzea lortu dute, eta etxe bat eta masia bat erre ditu bart
Generalitateko suhiltzaileek sutearen eskuineko aldearen zati handi bat kontrolatzea lortu dute, eta guztiz egonkortzen saiatuko dira eguerdira arte, itsasaldeko haizea sartu arte. 2.300 hektarea erre ditu suak, baina ez da inor zauritu.
La Bisbal d’Empordan (Girona) atzo piztutako sutearen eskuineko zatiaren % 70 egonkortzea lortu dute goizaldean Generalitateko suhiltzaileek, David Borrel suhiltzaile buruak gaur jakinarazi duenez. Dena dela, garrek etxe bat eta masia bat erre dituzte. Zorionez, baina, ez da inor zauritu.
Kazetarien aurrean egindako adierazpenetan, Borrelek azaldu du itsasaldeko haizea sartu arte, eguerdira arte, eskuineko zati hori guztiz ixten saiatuko direla. Zati horretan daude garrak bizien, eta hori dela-eta hartu dituzte prebentzio neurriak (konfinamendua ezarri dute zazpi herritan).
Borrelen hitzetan, “ondo” ari dira lanean, baina oraindik asko dago egiteko. Bart 100 hektarea erre dira, eta sutea piztu zenetik, 2.300 hektarea kiskali dira, Les Gavarres parke naturalaren mendigune guztia.
Suhiltzaileen lan eskerga gorabehera, garrak Calonge herrira heldu dira bart, eta etxe bat erre da —hutsik zegoen—; gainera, kalteak daude lorategietan eta hainbat eraikinetako itxiduretan.
Ezkerreko zatian, masia bat erre da.
Zazpi herri konfinatuta
Borrelek zehaztu duenez, oraindik indarrean dago eremu horretako zazpi herritan ezarritako konfinamendua. Goizaldean Calonge herrira iritsi dira garrak, eta hainbat bizilagun etxetik atera omen dira. Suhiltzaile buruaren arabera, jarrera hori ulertzekoa da, “urduritasuna tarteko”, baina azpimarratu du “seguruena” etxe barruan egotea dela.
Horren harira, gogora ekarri du duela urte batzuk Portugalen gertatutakoa: garretatik ihesi, errepidera atera eta bertan hil ziren 200 bat bizilagunena
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