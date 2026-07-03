Bernedoko udalekuak
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Epaitegiak Euskal Udalekuak elkartearen aldeko epaia berretsi du, eta Arabako Foru Aldundiaren helegitea atzera bota

Epaileak bertan behera utzi du Sarrea Euskal Udalekuari Bernedon kanpamenduak antolatzeko ezarritako gaitasungabetzea. Legez Sarreak udalekuak ospa ditzakeen arren, antolatzaileek debekua indarrean sartu zenean martxan jarri zituzten alternatibei eustea erabaki dute.
BERNEDO (ALAVA), 30/09/2025.- Vista del lugar donde se celebra el campamento de Bernedo (Álava). El Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria acordó ayer citar a declarar a tres menores víctimas del campamento de Bernedo (Álava) y pedir a la Ertzaintza que trate de identificar a más menores afectados, según fuentes judiciales. EFE/ Adrian Ruiz Hierro

Bernedoko udalekuen lekua. Argazkia: EFE

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EITB

Azken eguneratzea

Gasteizko Administrazioarekiko Auzien 1. Zenbakiko Epaitegiak berretsi egin du Arabako Foru Aldundiak Sarrea Euskal Udalekuak elkartearen aurka ezarritako gaitasungabetzea bertan behera uztea. Neurri horrek Bernedon (Araba) haur eta gazteen aisialdiko jarduerak egitea galarazten zion elkarteari.

Epaitegiak atzera bota ditu aste honetan Aldundiak aurkeztutako alegazioak, eta antolatzaileen aldeko hasierako neurria berretsi du, iturriek jakitera eman dutenez.

Babes judizial hori jaso arren, Sarrea Euskal Udalekuak iragarri du aurten ez dituela udalekuak egingo Bernedon. Elkartearen esanetan, epaia zer norabidetan joango zen aurreikustea ezinezkoa zenez, alternatiba ezberdinak eskaini zizkieten seme-alabak kanpaleku horietara bidali nahi zituzten familiei, eta horiei eustea erabaki dute.

Arabako Foru Aldundiak elkartea gaitasungabetu eta 9.000 euroko isuna ezarri zion, eta, horrez gain, aurten kanpalekuak antolatzeko baimenak ukatu zizkion. Epai honekin, ordea, zigor horiek baliogabetuta geratu dira, Aldundiak hartutako neurriak “gehiegizkoak” izan zirela iritzita.

Araba Udako kanpamentuak Arabako Foru Aldundia Gizartea

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San Fermineko entzierroen ibilbidean irrist ez egiteko produktua aplikatu dute

Hamar bat pertsonak lan egin dute gauean produktu irristagaitza 1.875 metro karratu ingurutan zabaltzeko. Eremu babestuak Santo Domingoko aldaparen amaieran hasi eta Mercaderesko bihurgunera eta metro batzuk harago heltzen dira, Estafetaraino, hain zuzen ere. Lana eskuz egiten da, ureztagailuak eta erratzak erabilita. Arduradunen arabera, likido irristagaitzak erreakzio bat sortzen du, eta erreakzio horrek zoladuraren mikroporoak askatzen ditu. Zulo horiek bentosa-efektua sortzen dute, eta saihestu egiten du pertsonek edo zezenek irrist egitea. Konposatua duela 20 urtetik aplikatzen da Sanferminetan, eta bereziki ondo funtzionatzen du zoladura bustita dagoenean.

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