Epaitegiak Euskal Udalekuak elkartearen aldeko epaia berretsi du, eta Arabako Foru Aldundiaren helegitea atzera bota
Gasteizko Administrazioarekiko Auzien 1. Zenbakiko Epaitegiak berretsi egin du Arabako Foru Aldundiak Sarrea Euskal Udalekuak elkartearen aurka ezarritako gaitasungabetzea bertan behera uztea. Neurri horrek Bernedon (Araba) haur eta gazteen aisialdiko jarduerak egitea galarazten zion elkarteari.
Epaitegiak atzera bota ditu aste honetan Aldundiak aurkeztutako alegazioak, eta antolatzaileen aldeko hasierako neurria berretsi du, iturriek jakitera eman dutenez.
Babes judizial hori jaso arren, Sarrea Euskal Udalekuak iragarri du aurten ez dituela udalekuak egingo Bernedon. Elkartearen esanetan, epaia zer norabidetan joango zen aurreikustea ezinezkoa zenez, alternatiba ezberdinak eskaini zizkieten seme-alabak kanpaleku horietara bidali nahi zituzten familiei, eta horiei eustea erabaki dute.
Arabako Foru Aldundiak elkartea gaitasungabetu eta 9.000 euroko isuna ezarri zion, eta, horrez gain, aurten kanpalekuak antolatzeko baimenak ukatu zizkion. Epai honekin, ordea, zigor horiek baliogabetuta geratu dira, Aldundiak hartutako neurriak “gehiegizkoak” izan zirela iritzita.
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