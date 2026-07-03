Gasteizko jaiak
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Gasteizko blusek eta neskek zapi beltzekin omenduko dituzte martxoaren 3ko biktimak Andre Maria Zuriaren jaietan

Gainera, abuztuaren 6an ekitaldi bat egingo dute Poliziak hildako bost langileen oroimenez.
Los blusas y neskas de Vitoria-Gasteiz homenajearán con pañuelos negros a las víctimas del 3 de marzo REMITIDA / HANDOUT por MARTXOAK 3 Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 03/7/2026
Prentsaurrekoa egin dute zapia eta ekitaldia aurkezteko. Argazkia: Martxoak 3
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

1976ko martxoaren 3ak bere lekua hartuko du aurten Gasteizko Andre Maria Zuriaren jaietan. Izan ere, oroimenezko zapi bat diseinatu eta ekitaldi bat egingo dute abuztuaren 6an Zaramaga auzoan bilera batean parte hartzen ari zirela Poliziak tiroz hil zituen bost langileen oroimenez.

Martxoaren 3ko elkarteak, Blusen eta Nesken Batzordearekin eta Blusen Elkarteen Federazioarekin elkarlanean, omenaldi-ekitaldi bat deitu du abuztuaren 6rako, 19:00etan, katedral berriaren aurrean.

Gainera, ostiral honetan elkarrekin egindako prentsaurrekoan aurreratu dutenez, sarraskiaren 50. urteurrena gogoratzeko zapi bat diseinatu dute.

"Gasteizko gizarte osoa animatu nahi dugu jaietan eraman dezaten, baina, batez ere, jendea berarekin joan dadin abuztuaren 6ko ekitaldira", azaldu du Nerea Martinez elkarteko bozeramaileak.

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