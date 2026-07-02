San Fermin 2026
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Sanferminetarako osasun-dispositiboa, prest

Nobedade gisa, uztailaren 6ko Txupinazorako dispositibo bera martxan jarriko dute hilaren 10ean, Txupinazo Txikian.

El consejero Domínguez presenta el dispositivo sanitario para los Sanfermines 2026. REMITIDA / HANDOUT por JESÚS GARZARON/GOBIERNO NAVARRA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 02/7/2026
Dominguez kontseilaria 2026ko sanferminetarako osasun-dispositiboa aurkezten. Argazkia: Nafarroako Gobernua
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Aurtengo sanferminetan arituko diren larrialdietarako kolektiboak, bai profesionalak bai boluntarioak, martxan daude jada dispositiboa prest izateko. Fernando Dominguez Osasun kontseilariak adierazi duenez, mekanismoa “perfektua da, edozein unetan artatzeko modukoa”.

Hala adierazi du dispositibo honen arduradunekin izan duen bileran eta, gogoratu duenez, aurten, nobedade gisa, uztailaren 6ko Txupinazorako dispositibo bera martxan jarriko dute hilaren 10ean, Txupinazo Txikian.

Dispositiboak aurre egin beharko dion festaren magnitudea handia bada ere, Dominguezek gogorarazi du osasun-sistemak “normaltasunez emango duela arreta, festaz kanpoko beharrei ere”. Horretarako, taldeak indartu eta txandak berrantolatu dituzte, batez ere entzierroei begira.

Nora joan larrialdi baten aurrean?

Osasun Departamentuak herritarrei gomendatu die, festek irauten duten bitartean osasun-arreta behar izanez gero, beren osasun-zentroetara joateko ohiko ordutegian lanegunetan eta, hortik kanpo, Doctor San Martin eta Buztintxuri zentroetako ospitalez kanpoko larrialdietara, ospitaleetako larrialdiak kasu larrienetarako utziz.

Erizainen arreta telefonikoa (948 290 290) normaltasun osoz mantenduko da sanferminetan, egun guztietan.

Entzierroetarako dispositibo berezia

Entzierroetan zauritutako pertsonak artatzeko dispositibo berezia osasun-arretarako bederatzi postuk osatuko dute, hesian bertan. Horietan medikuak, erizainak eta sorosleak egongo dira. Gainera, beste zortzi laguntza-postu egongo dira, sorosleekin. Zezen-plazan erizaindegia egongo da ere, beti bezala.

848 metroko ibilbidean, osasun-arretarako postuak 50 metroan behin egongo dira, gutxi gorabehera, eta dispositibo guztia 112-SOS Nafarroak koordinatuko du.

Txupinazo Txikia, nobedade nagusia

Uztailaren 6an, Txupinazoa dela eta, osasun-arretarako hainbat postu egongo dira: Santo Domingon (Hezkuntza Departamentuan), San Saturnino elizan eta Sarasate pasealekua-Diputazioan. Dispositibo bera errepikatuko dute hilaren 10ean, Txupinazo Txikiaren egunean.

Biktima Askotarako Intzidentziak deritzon dispositiboa ere jarriko dute martxan, ohiz kanpoko biktima kopuru bati arreta emateko; Hezkuntza Departamentuko aparkalekuan egongo da gune hori.

Era berean, Gurutze Gorriak dispositibo horri erantzuteko kamioi bat jarriko du Carlos III eta Orreaga kaleen bidegurutzean. DYAk, berriz, kaleko ospitale bat jarriko du San Francisco plazan.

Arreta-guneak

Aurten, iaz egin bezala, lehen arretarako bi unitate egongo dira Gurutze Gorriaren esku, festatik eratorritako patologia arinak artatzeko. Bata, urtero bezala, Vazquez de Mella eskolan egongo da; besteak, Recoletas plazan. DYAk ere lehen arretarako unitate bat ezarriko du Sarasate pasealekuan, Nafarroa Jauregiaren ondoan.

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