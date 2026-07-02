IBAI LLANOS GAUA
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Bad Gyal, Juanes, Yandel eta Anuel AA musikariek jarriko diote musika Ibai Llanosen 'VI. Urteko Gauari'

80.000 lagun inguru izango dira uztailaren 25ean Cartuja estadioan burutuko den jaialdian. Bertan, afizionatuen arteko hamar boxeo-borrokaldi egingo dira.

(Foto de ARCHIVO) El creador de contenido, Ibai Llanos, (i) junto al cantante Saiko (d) durante la quinta edición de La Velada del Año en el Estadio de La Cartuja, a 26 de julio de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). El creador de contenidos, Ibai Llanos, ha organizado la quinta Velada del Año. El Estadio La Cartuja alberga a unos 75.000 espectadores, una cifra que volverá a ser histórica. El Santiago Bernabéu ya acogió un número similar en la pasada edición de La Velada, unos 80.000 espectadores, convirtiendo el evento en el de mayor aforo de la historia en España para una cita boxística: superó un récord establecido hace casi 100 años en el combate entre Paulino Uzcudun y Primo Carnera en el Estadio Olímpico de Montjuïc en 1930. Con un pico de 3,85 millones de dispositivos conectados, La Velada del Año posee, en su cuarta edición, el récord de la emisión más vista de la historia en cualquier idioma en Twitch, la gran plataforma de streaming. Es, sin duda, el mayor evento jamás concebido en internet, y copa el top 3 de emisiones más vistas en la plataforma. El objetivo, un año más: volver a hacer historia. Joaquín Corchero / Europa Press 26/7/2025
Ibai Llanos 2025eko ekitaldian. Argazkia: Europa Press.
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Agentziak | EITB

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Ibai Llanos eduki eta influencerrak antolatutako Urteko Gauaren seigarren edizioan, Bad Gyal, Juanes, Yandel, Lucho RK, La Pantera eta Anuel AA musikariak arituko dira. Sevillako La Cartuja estadioan izango dira kontzertuak, datorren uztailaren 25eko arratsalde-gauean.

Antolatzaileek jakinarazi dutenez, artistok, beste gonbidatu batzuekin batera, hamar boxeo borrokaldirekin tartekatuko dituzte euren abestiak. Borrokaldi hauek afizionatu mailakoak izango dira, eta bertan 20 boxeolarik parte hartuko dute, horien artean eduki sortzaileak, baina baita sarean hain ohikoak ez diren aurpegiak ere.

Egun horretan 80.000 pertsona inguru espero dira Sevillan, baina milioika ikuslek jarraitu ahal izango dute jaialdia YouTube, Twitch eta TikTok bidez zuzenean, 19:00etan hasita eta goizaldera arte. TikTokek ostegun honetan iragarri duenez, edizio hau zuzenean emango du 'LIVE'ren bidez.

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