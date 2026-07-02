EUSKARAKO ZEROEN POLEMIKA

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Angeriñe Elorriaga, USaPeko euskara azterketako zuzentzailea: "Zero bat atera daiteke"

Iragarkia
Angeriñe Elorriaga USaP euskara zuzentzailea (zeroak euskaran)
18:00 - 20:00

Angeriñe Elorriaga, USaPeko euskara azterketako zuzentzailea. 

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EITB

Azken eguneratzea

Angeriñe Elorriaga EHUko irakasle eta USaPeko euskara azterketako zuzentzaileak azaldu duenez, zeroak euskaran ez ezik beste ikasgai batzuetan ere badaude. Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan azaldu duenez, EHU eta gainerako erakundeen babes falta sentitu du eta datorren urtean ez du zuzentzaile lana errepikatuko. 

Euskara Gizartea EHU

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Pedrosa sailburua: “Euskara azterketan 0,5 jaitsi da nota. Esanguratsua da? Ikusi dugu Estatu mailan jaitsiera egon dela”

Begoña Pedrosa Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza sailburua Euskadi Irratiko Faktoria saioan izan da, eta USaPen emaitzei buruz hitz egin du, besteak beste. Euskarako azterketari dagokionez, zera esan du: “USaPeko Euskara azterketari dagokionez, 0,5 jaitsi da nota. Esanguratsua da? Ez dakit (…). Ikusi dugu Estatu mailan jaitsiera egon dela USaPen”. Berez, USaPen ohiko deialdian, behin-behineko datuei erreparatuz, 6,34 izan da batez besteko nota Euskara eta Literatura ikasgaian, behin-behineko batez besteko nota orokorraren gainetik (6,33). Emaitzak baxuagoak izan dira beste ikasgai batzuetan: Historia, 6,10; Kimika, 5,94; Matematika II, 5,08; Gizarte Zientziei aplikatutako Matematika, 5,05; eta Fisika, 3,98. Honako ikasgaietan, berriz, altuagoa izan da: Ingelesa, 7,16; Filosofia, 6,82; eta Gaztelania eta Literatura, 6,43.

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