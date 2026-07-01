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Nafarroako Gobernuak 18 milioi euro ordaindu beharko ditu, Aroztegiko protestetan kalteak ez eragozteagatik

Javier Remirez Foru Gobernuaren bozeramaileak iragarri duenez, helegitea aurkeztuko dute Auzitegi Gorenean. 

Aroztegia: protestak protestas akanpada eserialdia

Aroztegia proiektuaren obretan izan ziren protesten irudia.

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EITB

Azken eguneratzea

Nafarroako Gobernuak 18 milioi euro ordaindu beharko dizkio Aroztegia proiektuko sustatzaileei, proiektuaren lanen kontrako protestetan kalteak ez zituelako eragotzi.

Hiru ebazpenetan, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko auzien salak ebatzi du 2021ean Lekarozen hainbat ekintzailek egindako protestek eragindako kalteen erantzule dela Foru Gobernua, ez zuelako hura eragozteko behar adina baliabide erabili, besteak beste. 

Proiektuaren sustatzaileen —Hotel Palacio Aroztegia S.L, Konpentsazio Batzordea eta Palacio Aroztegia S.L.— eskariak partzialki onartu ditu Nafarroako Auzitegiak; orotara, 26 milioi euro baino gehiagoko kalte-ordaina eskatu zuten, ondare-erantzukizunagatik. 

Gobernu bileraren ondorengo agerraldian eman ditu Javier Remirez Foru Exekutiboaren eledunak epaiaren inguruko azalpenak. Esan duenez, protesten kalteak eragozteko Foruzaingoak "ezer ez" zuela egin dio ebazpenak. 

Halaber, epaileek iritzi diote sustatzaileek eurek ere ez zituztela behar besteko neurriak hartu "sabotajeak ekiditeko". Hori dela eta, eskatzen duten kalte-ordaina % 25 jaistea erabaki dute. 

Remirezek gogora ekarri du Espainiako Gobernuaren aurka ere egin zutela sustatzaileek, Guardia Zibilak ere ez zuela neurrik hartu salatzeko. Auzitegi Nazionalak, baina, atzera bota zuen eskaria, Espainiako Segurtasun Indarren "jarduera egokia" izan zela argudiatuta. 

Foru Gobernuak hiru ebazpenen aurkako helegiteak aurkeztuko ditu Auzitegi Gorenean. Uste du enpresek proiektuarekin aurrera egiteko arazorik ez izan arren, bertan behera uztea erabaki zutela. 

Iazko irailean, Iruñeko Zigor arloko 3 zenbakiko Epaitegiko titularrak 5.850 eta 9.450 euro arteko isuna ezarri zien protestetan parte hartu zuten zazpi ekintzaileri.

Eguneko Titularrak Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusia Nafarroako Gobernua Foruzaingoa Gizartea

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